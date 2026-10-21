La Fundación Eurocaja Rural reparte 12.000 euros entre proyectos artísticos y culturales de personas con discapacidad

La Fundación Eurocaja Rural y Plena Inclusión España han lanzado este miércoles, 21 de octubre, la segunda edición de 'Talento Artístico: comunidad creativa inclusiva'. Una iniciativa nacional que reconoce y apoya los proyectos artísticos y culturales como motores de inclusión social y laboral de las personas con discapacidad.

El objetivo es impulsar y dar visibilidad al talento artístico de las personas que padecen discapacidad intelectual, apoyando el desarrollo de proyectos creativos, su contribución a construir una sociedad más inclusiva y diversa y fomentando su participación cultural.

La convocatoria de este año seleccionará un total de cuatro proyectos, que recibirán cada uno 3.000 euros, para impulsar el desarrollo de cada iniciativa.

El programa busca proyectos vivos, en desarrollo o ya en funcionamiento, pero que necesiten un impulso para crecer. Pueden presentarse propuestas relacionadas con las artes plásticas (escultura, pintura o cerámica) o artes visuales (vídeo, fotografía o ilustración).

También se contemplan las artes escénicas (danza, performance o teatro), artes musicales (interpretación, composición o canto) y artes literarias (narrativa, guion o poesía).

Las dos entidades persiguen impulsar con ello la inclusión a través del arte, visibilizar a las entidades que transforman realidades desde la cultura y reforzar el papel del arte como motor de igualdad, cambio y cohesión social.

'Talento Artístico' es una iniciativa abierta a todas las entidades sin ánimo de lucro y acción social de España, incluidas las de Castilla y León, que trabajan por la inclusión social, el empleo, la formación o la inclusión cultural de personas con discapacidad.

Están admitidos tanto proyectos propios de la entidad como propuestas de artistas con discapacidad que estén respaldadas por las organizaciones. El máximo de proyectos a presentar por entidad es tres.

En 2025, 'Talento Artístico' reunió 67 proyectos de 22 provincias, con 1.200 participantes.

Los cuatro galardonados fueron la Compañía de Teatro Inclusivo de Asprona (Albacete), el juego de cartas en lectura fácil ¿Quién es más Saputo?, de Plena inclusión Aragón (Zaragoza), el libro de poesía e ilustración A Golpe de Verso, de APSA (Alicante), y el proyecto de artes escénicas Includanza, de la Fundación San Cebrián (Palencia).

Plazos y cómo participar

Las entidades interesadas pueden presentar sus proyectos hasta el 19 de noviembre de 2026. Las candidaturas se presentan a través del formulario disponible en https://fundacioneurocajarural.es/.