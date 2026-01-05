Los Reyes Magos llenan de ilusión las calles de Castilla y León a pesar de la gélida tarde antes de la noche más mágica

Luz, color, ilusión y miles de kilos de caramelos y piruletas protagonizaron las cabalgatas de Sus Majestades los Reyes Magos que recorrieron las calles de las principales ciudades y municipios de la Comunidad y donde Melchor, Gaspar y Baltasar recogieron las últimas peticiones y comprobaron si los pequeños de Castilla y León habían tenido buen comportamiento durante el año.

Ávila, solidaria

La visita de los Reyes Magos a Ávila arrancó a las 19 horas en el paseo de la Estación. Sus Majestades realizaron su recorrido en sus carrozas y también a pie, en un desfile que contó con un tramo sin sobrecarga sensorial para personas con trastorno del espectro autista y en el que se repartió más de 2.100 kilos de caramelos sin gluten.

La cabalgata reunió a 15 carrozas, de las que ocho participaron en el concurso convocado por el Ayuntamiento, que otorgó más de 5.000 euros en premios. Fueron las presentadas por Cáritas Diocesanas de Ávila–Programa Infancia, Juventud y Familia (‘Toy Story by Cáritas’); Club Deportivo Ábula Gym (‘Ávila Up: Sueña Alto’); Asociación de Vecinos Zona Sur–San Nicolás (‘El rey León’); Asociación de Familiares de la Guardia Civil (‘El Cascanueces’); AMPA de la Escuela Municipal de Música de Ávila (‘Mundo de caramelo’); Abuphi TDAH (‘Los guardianes del libro de los deseos’); ‘Los piratas de la Navidad’ y Alzheimer Ávila y Adema (‘Sin neuronas no hay recuerdos’).

Junto a las carrozas de concurso, la cabalgata contó también con carrozas y animación con personajes de súper héroes, entre otros, así como con la tradicional Estrella de Belén, Portal de Belén y carrozas comerciales, además de los camiones de regalos y carbón, vehículos de la Guardia Civil y las tres carrozas que transportarán a los Reyes Magos, acompañados por sus respectivos séquitos.

Burgos con pirotecnia

En Burgos, un espectáculo de pirotecnia abrió la Cabalgata con un surtido de luces que iluminó a una comitiva formada por una quincena de agrupaciones y más de 600 personas, así como otros tantos seres fantásticos.

Como en anteriores ocasiones, el desfile partió de la Real y Antigua a las 18.00 horas, para acabar a las 20.20 horas en el Principal, con el discurso de Melchor, Gaspar y Baltasar. Entre medias, un recorrido de varios kilómetros en el que las compañías, la mitad francesas, añadieron magia a una noche ya particular de por sí.

Además de los artistas internacionales, en la calle Vitoria actuaron también agrupaciones locales: la Escuela Municipal de Circo, el Comité de Folclore, Bambalúa Teatro, la batucada Batubulán, Molécula Escénica, Ronco Teatro, clubes de patinaje... A estas se añaden las peñas ganadoras del concurso de carrozas: Los Gamones, La Familia de Colón y Chamarileros. En total, salieron 14 carrozas, de las cuales la mitad tenían iluminación.

León: una intensa jornada

Melchor, Gaspar y Baltasar tuvieron una intensa jornada en León que comenzó por la mañana con la recepción por el alcalde, José Antonio Diez, en el Ayuntamiento de San Marcelo. Por la tarde, a partir de las 18 horas, recorrieron las calles de la capital leonesa en una gran cabalgata en la que estuvieron acompañados de animales fantásticos.

Como cada año, llegaron en tren a la estación de Adif a las 12 y desde allí comenzaron un recorrido en tren turístico por la ciudad hasta llegar al Ayuntamiento de San Marcelo, donde fueron recibidos por el alcalde, José Antonio Diez, en el Salón de los Reyes a partir de las 13 horas. Allí los pequeños que lo desearon pudieron entregar sus cartas personalmente a los Reyes Magos.

Los Reyes Magos también visitaron el Hospital Universitario de León en tres ambulancias, acompañados de su séquito, dando así un descanso a sus camellos, que se preparaban para la cabalgata de la tarde por las calles de la ciudad, para tener un detalle con los pacientes ingresados en estas fechas. Tuvieron tiempo asimismo para acudir a ver a los pacientes ingresados en el Hospital del Bierzo, especialmente a los niños que se encuentran en el área de Pediatría.

Un total de siete carrozas integraron la comitiva que acompañó a Sus Majestades en su encuentro con los pequeños leoneses. Además, también participaron en el desfile dos compañías de teatro nacional, una de ellas con un gran elemento de grandes dimensiones en forma de ave fantástica. Los globos fueron también protagonistas en todas sus formas: formando figuras de animales y estrellas polares para anunciar la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar.

En lo referente a los figurantes, en este desfile participaron unas 240 personas de asociaciones vecinales, 60 personas de asociaciones de personas inmigrantes, más de 120 patinadores disfrazados, y en torno a una docena de actores de las compañías de teatro. A esto se sumó el personal técnico, de seguridad y limpieza hasta llegar a un total de 500 personas implicadas en el desarrollo de este desfile.

La Cabalgata salió de la explanada de los Pendones Leoneses con el siguiente recorrido: Reyes Leoneses, plaza San Marcos, Gran Vía San Marcos, plaza de la Inmaculada (derecha), Gran Vía San Marcos, plaza de Santo Domingo, (izquierda), avda. Ordoño II, glorieta Guzmán el Bueno (derecha), avda. Palencia, paseo Ingeniero Sáenz de Miera para finalizar en el Parque de Bomberos.

Palencia, con Moby Dick

La ballena Moby Dick acompañó a los Reyes Magos en la cabalgata de Palencia. El espectáculo ‘The Whale Street’, una adaptación de ‘Moby Dick’, recorrió las calles principales de la ciudad en una comitiva que partió a las 18.30 horas de la calle Isaac Peral para continuar por Cardenal Cisneros, Avenida de Valladolid, plaza España, República Argentina, Pío XII y calle Mayor hasta llegar a la plaza Mayor.

La Compañía de Productions Polymorphes & Populaires – CPPP, del sur de Francia, presentó a una ballena gigante que cobra vida gracias a bailarines, acróbatas y artistas de circo al ritmo hipnótico y eléctrico de los músicos. A lo largo de un recorrido se repartieron 1.500 kilos de caramelos y 7.000 obsequios. Además los Reyes Magos estuvieron acompañados de 600 personas en torno a seis carrozas que escoltaron a la comitiva real.

Salamanca: nueve carrozas y 6.000 kilos de caramelos

Salamanca recibió a partir de las 19.00 horas a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente con una cabalgata en la que participaron más de 600 personas y que contó con nueve carrozas, tres tronos reales y ocho espectáculos de animación, además del reparto de más de 6.000 kilos de caramelos entre el público asistente.

El desfile partió desde el parque de la Alamedilla y recorrió la plaza de España, la avenida de Mirat, Puerta Zamora, el paseo de Carmelitas, la plaza de la Fuente, Peña Primera, Íscar Peyra, Juan del Rey, la plaza del Corrillo, la plaza Mayor, plaza Poeta Iglesias, calle San Pablo, plaza San Justo, Gran Vía y plaza de España, para finalizar de nuevo en el parque de la Alamedilla, según informó el Ayuntamiento.

Con el objetivo de garantizar la accesibilidad y la participación de todos los ciudadanos, se habilitaron tres espacios reservados para personas con movilidad reducida, situados entre las calles Pérez Oliva y Dimas Madariaga con la avenida de Mirat, en la plaza de la Fuente y en la plaza Mayor. Además, se estableció un tramo del recorrido sin música, en las calles Prado y Juan del Rey, para facilitar la asistencia de personas con problemas sensoriales.

La comitiva real estuvo encabezada por la animación Thea, la diosa de la luz, de la compañía Sarao, seguida de la carroza ‘Cenicienta en su llegada a Palacio’, acompañada por seis coches clásicos del Museo de Historia de la Automoción. A lo largo del desfile se sucedieron espectáculos como Abysses, de la compañía francesa Remue-Ménage; Los Lumens, de Planetarium; New Wave, de la compañía Kalice, o El circo de Katerina, de El Niño Lápiz, junto a carrozas como el ‘Cartero Real’, ‘Puente de los ciervos’, ‘Hadas de campanilla’, ‘Dragón Dralión’, ‘Barco Pirata’ y ‘Casita de chocolate’.

Los tres tronos reales de Melchor, Gaspar y Baltasar, con forma de estrella y más de 5.000 bombillas led, pusieron el broche al desfile, que fue cerrado por el camión escala de los Bomberos. Además, los autobuses urbanos fueron gratuitos desde las 16.00 horas y hasta la medianoche para facilitar los desplazamientos.

Segovia, luces, proyecciones y teatralización

Un espectáculo de luces, proyecciones y teatralización de la Virgen María y San José a Belén, a cargo del Taller Municipal de Teatro, dio inicio a la Cabalgata de Segovia, que partió desde el Alcázar a las 19.00 horas.

Los primeros presentes, oro, incienso y mirra, fueron depositados por los Reyes Magos en el Nacimiento situado a los pies del Alcázar. A partir de ese momento, en torno a las 19.30 horas, comenzó el recorrido, que se desarrolló por la Ronda de Juan II a pie, antes de que Sus Majestades subieran a las carrozas reales en la plaza Mayor. El desfile concluyó en el Azoguejo aproximadamente dos horas después, donde tuvo lugar la habitual recepción a los pies del Acueducto.

El cortejo, integrado por unas 400 personas, contó con músicos de la Unión Musical Segoviana, la Escuela de Dulzaina, los grupos Tierra de Segovia, Orquestina del Valle, la Troupé de la Merced, Os Batucones y la Agrupación Navideña de Músicos Cofrades.

Durante el recorrido por las calles Cronista Lecea, las plazas de la Rubia, Serafín, San Facundo, San Agustín, Conde Cheste, San Juan y la plaza Oriental, tuvieron lugar diferentes espectáculos. No faltó tampoco el reparto de caramelos y golosinas a lo largo de todo el itinerario. En total se distribuyeron cerca de dos toneladas de dulces entre caramelos, gominolas y carbón dulce, todos ellos sin gluten.

Soria, numerosos colectivos

En Soria la cabalgata comenzó a las 19.00 horas desde Los Pajaritos y recorrió la avenida de Mariano Vicén, avenida de Navarray Collado, para concluir en la plaza Mayor. Participaron cuatro teatros de animación, 65 niños y niñas junto a treinta caballos y seis ponys y se arrojaron más de 2.500 kilos de caramelos y 3.000 unidades de golosinas.

El desfile estuvo compuesto por seis carrozas y contó con la participación de numerosos colectivos: Asociación Numancia; la Asociación De Vecinos Del Calaverón; la Asociación Juvenil RCSoria; la Banda de Música Municipal de Soria; el cuerpo de bomberos de Soria; el Club Deportivo Patín Soria, Correos; Club Equitación 'El Robledal'; la Cuadra Antares; la Escuela Municipal 'Gloria Fuertes' y 'Rosa de León'; la Escuela Municipal de Música Tradicional 'Enclave Musical'; los gaiteros 'Aires de Soria'; S.A.T Virgen del Rosario y Valoriza.

Valladolid, aniversarios

Valladolid recibe a Sus Majestades de Oriente con un desfile navideño y con numerosos guiños a la capital del Pisuerga que conmemoran dos aniversarios relevantes: el bicentenario del cuerpo de Policía Municipal y los 75 años de la llegada de la factoría Renault.

Un total de 508 personas formarán parte de la comitiva real, organizadas en torno a ocho carrozas y diferentes espectáculos itinerantes que parten a las 18.30 horas del paseo de los Filipinos y recorren el paseo de Zorrilla, la calle de San Ildefonso, el paseo de Isabel La Católica, la plaza del Poniente, la plaza del Ochavo, las calles Lonja, Quiñones y Ferrari y la Plaza Mayor, donde realizan su ofrenda en el belén. Antes de retirarse para preparar los regalos que repartirán en esta mágica noche, Melchor, Gaspar y Baltasar se despedirán desde el balcón de la Casa Consistorial.

Los motivos navideños continuarán como protagonistas del desfile con una referencia clara a la nieve. Así, la compañía francesa Friends representa unos grandes copos de nieve que dan paso a la cuarta carroza, una barcaza llena de pequeños marineros que será seguida por una familia de cisnes realizados con globos, obra de Globoescultura, que hace un nuevo guiño a los habitantes del Campo Grande. Mientras tanto, las esperadas carrozas de los Reyes Magos cuentan con el acompañamiento de los tamborileros de las compañías Moz Drums y Friends y los elegantes y etéreos seres que desplegarán sus enormes alas frente a sus majestades de Oriente.

Zamora, un mensaje muy especial

En la cabalgata de Zamora, que se inició a las 18.30 horas, participaron más de medio millar de voluntarios. La comitiva contó con seis carrozas, acompañadas por una banda de música, así como la Agrupación Musical Virgen de la Vega de Salamanca, que abrió la comitiva, y la participación de los grupos de teatro de Zamora y de los vehículos americanos del American Pure Style.

La cabalgata, durante la que se repartieron 60.000 piruletas sin gluten, empezó en la avenida de la Plaza de Toros y discurrió por la calle de la Amargura, la avenida del Príncipe de Asturias, la calle Santa Clara y la plaza de Sagasta, para terminar en la Plaza Mayor. Después de recibir las llaves de la ciudad de manos del alcalde de Zamora, Francisco Guarido, Melchor, Gaspar y Baltasar se dirigieron a los menores para hacerles llegar un mensaje muy especial. La visita terminó con un gran castillo de fuegos artificiales.