El 25508, segundo Cuarto Premio de la Lotería de Navidad, deja 400.000 euros entre Villarcayo y Río Shopping

Un trabajador de Loterías y Apuestas del Estado prepara el bombo durante los preparativos para el inicio del Sorteo Extraordinario de Navidad. EFE.

La localidad burgalesa y el centro comercial de Arroyo de la Encomienda vendieron diez décimos cada uno del número agraciado.

Castilla y León volvió a aparecer este 22 de diciembre en el reparto del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad con el segundo Cuarto Premio, el número 25508, dotado con 200.000 euros a la serie (20.000 euros por décimo). Con este número, el premio dejó 400.000 euros en la Comunidad, repartidos a partes iguales entre Villarcayo y el centro comercial Río Shopping, en Arroyo de la Encomienda

En Villarcayo, la administración situada en la Travesía de San Roque consignó diez décimos del 25508, lo que supone 200.000 euros repartidos en la localidad burgalesa. Una cantidad que volvió a situar a Las Merindades en el mapa de la suerte del sorteo navideño.

La otra mitad del premio se vendió en Río Shopping, donde una administración del centro comercial despachó otros diez décimos, equivalentes a 200.000 euros, repartiendo la alegría entre clientes habituales y compradores del entorno de Valladolid.