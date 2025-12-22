Guijuelo y Zamora comparten quinto premio con el número 61366: se llevan 120.000 euros

Castilla y León volvió a figurar este 22 de diciembre en el reparto de la suerte del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad con el quinto Quinto Premio, el número 61366, dotado con 60.000 euros a la serie (6.000 euros por décimo). El premio dejó 120.000 euros en la Comunidad, repartidos a partes iguales entre Guijuelo y Zamora

En Guijuelo, la administración situada en la calle San Marcos vendió diez décimos del 61366, lo que equivale a una serie completa y supone 60.000 euros repartidos en la localidad salmantina, donde la noticia se conoció a primera hora de la mañana y fue recibida con satisfacción entre vecinos y clientes habituales.

La misma cantidad se despachó en Zamora, donde una administración de la calle Martínez Villergas consignó otros diez décimos del número agraciado, dejando 60.000 euros en la capital zamorana y sumando un nuevo pellizco al balance de premios en la provincia.