Premio al liderazgo rural de dos mujeres de CyL: Afammer reconoce el talento de Manuela Escudero y Paula Fernández

La Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER) ha distinguido el liderazgo de dos emprendedoras de Castilla y León en la VI Gala de los Premios Compromiso con la Igualdad en el Desarrollo Rural.

El evento, celebrado esta semana en Ciudad Real, situó a la comunidad autónoma como referente del emprendimiento femenino gracias a los proyectos liderados por la zamorana Manuela Escudero Martín y la leonesa Paula Fernández Hernández.

En la categoría 'Mujer Comprometida en el Futuro Rural', el galardón recayó en Manuela Escudero Martín, fundadora de la empresa Escumar Moda S.A. en Coreses (Zamora).

Entrega del premio a Manuela Escudero

Con una trayectoria de más de 45 años, su firma es la responsable de la marca Marae, especializada en la fabricación artesanal de prendas de pura lana merina.

El jurado ha valorado su capacidad para consolidar desde un pequeño municipio un proyecto empresarial generador de empleo femenino que combina industria, artesanía y arraigo al territorio.

Por otro lado, en la categoría 'Mujeres que Emprenden en Rural', el reconocimiento fue para la leonesa Paula Fernández Hernández.

Paula Fernández recibe el premio de AFAMMER

Su iniciativa, el Complejo Turístico Aitalas - Lago Sahechores, ha sido premiada por su apuesta decidida por la sostenibilidad y la dinamización económica de su entorno. Este proyecto turístico se ha consolidado como un motor de oportunidades en el medio rural de la provincia de León.

La presidenta nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla, destacó durante la gala que reconocer el talento de las mujeres rurales es, en esencia, "reconocer el futuro de nuestros pueblos".

Quintanilla subrayó que estas emprendedoras demuestran que es posible innovar y crear empleo desde los municipios, reforzando un modelo de desarrollo basado en la igualdad y la lucha contra la despoblación.

Junto a las premiadas castellanas y leonesas, la asociación también reconoció al programa 'Cos pés na terra' de la Televisión de Galicia por su labor de difusión.

La gala contó con la presencia de numerosas personalidades de la sociedad civil de toda España, reafirmando estos premios como un altavoz necesario para visibilizar proyectos que, como los de Zamora y León, son piezas clave en el desarrollo económico y social de la región.