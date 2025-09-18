El bonito nombre del hijo de Imanol Arias: significa "Dios es misericordioso" y es común en Castilla y León

Hay talentos que se heredan, aficiones que logran pasar de padres a hijos y que consiguen establecer un importante vínculo entre vástagos y progenitores que, en muchos casos, pesa más que el hecho de compartir la misma sangre.

En el mundo de la escena española, son muchos los actores que han manifestado públicamente su temor porque sus descendientes sigan sus pasos en el mundo de la interpretación, al considerarla una profesión muy dura marcada por la inestabilidad y la incertidumbre.

Sin embargo, varios de ellos hoy presumen orgullosos de compartir esta pasión con sus hijos, fundamentalmente, por la ilusión que les produce verlos triunfar y cumplir su sueño.

Es el caso del leonés Imanol Arias, pues sus dos hijos, fruto de su segundo matrimonio con Pastora Vega, con la que estuvo casado 25 años, se dedican al mundo de la interpretación.

Por su parte, el primogénito, hermano de Daniel Arias, vive un dulce momento como actor, habiendo llegado a formar parte de proyectos de éxito como El ministerio del tiempo, Instinto, Chacal o Cuéntame cómo pasó, entre otros, e incluso a trabajar con su progenitor.

Además, también triunfa como músico y dj, contando con más de una década de trayectoria como guitarrista, pianista y compositor, y una gran experiencia pinchando música en fiestas.

Estudió en el King's College de Madrid, donde empezó a participar en obras de teatro y musicales que le despertaron su pasión por la interpretación, y posteriormente se sacó el título de Técnico Superior en Realización y Producción de Espectáculos y Contenidos Audiovisuales en el Instituto Oficial de Radio Televisión Española y completó sus estudios de la mano de Mónica Vic y en el Centro del Actor.

A nivel personal, se sabe que mantiene una estupenda relación con su padre, para quien ha sido un gran apoyo en sus momentos más convulsos y delicados, y un romance con la también actriz Alba Ribas, a la que, al parecer, conoció en 2007 durante el rodaje de la serie Derecho a soñar.

Jon

Nació en 1987, tiene 38 años y un bonito nombre con un curioso significado que es bastante común en España y también en Castilla y León.

El hijo de Imanol Arias se llama Jon, un nombre vasco de origen hebreo-latino y derivado de Juan que se traduce como "Dios es misericordioso" y que es muy habitual en el País Vasco, precisamente, la tierra en la que su padre, Imanol, pasó su infancia y gran parte de su juventud tras mudarse con su familia desde León por motivos laborales, y por la que siempre ha sentido un fuerte arraigo.

Imagen reciente de Jon, el hijo de Imanol Arias @jonariasv Instagram

De hecho, en 2020 fue el tercer nombre de niño más común en Guipúzcoa y Vizcaya, y también uno de los más usados en Álava.

En lo que respecta a Castilla y León cabe destacar que según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, procedentes del censo anual de población a fecha del 1 de enero de 2024, de los más de dos millones de personas censadas en la comunidad solo 300 tienen este nombre, con una edad media de 27,8 años.

Nueve en Soria, 11 en Segovia y Zamora, 17 en Palencia, 19 en León, 35 en Salamanca, 45 en Valladolid y 156 en Burgos, quizá por ser la provincia más próxima al País Vasco.

En el conjunto del país, son 22.418 las personas que se llaman Jon, la mayoría de ellas residentes en País Vasco, Navarra y Cantabria.

Un precioso nombre lleno de fuerza e historia que, además, representa a un actor que apunta maneras a superar y con creces el preciado legado de su padre: el querido, admirado y respetado Imanol Arias.