La actriz que arrasa en televisión por su papel de Ana Obregón en la serie de Bosé: "Hay cosas de ella que tienen que ver conmigo"

'Bosé' ya ha llegado a su fin. La serie que repasa la vida del famoso cantante Miguel Bosé se ha emitido en Telecinco un año después de su estreno en las plataformas audiovisuales, logrando conquistar a miles y miles de personas.

Este biopic no solo ha emocionado a la audiencia y ha dado a conocer al mundo la verdadera historia de uno de los hombres más famosos y polémicos del panorama nacional, sino que también ha regalado a los espectadores descubrimientos interpretativos que a raíz de su participación en la serie han conseguido ocupar la primera plana.

Es el caso de Raquel Pérez, comúnmente conocida como Raquel Salamanca, por ser este el apellido artístico que eligió gracias a su representante y como guiño a la ciudad que la vio nacer y crecer. Ella es una actriz cuya pasión por la interpretación le viene "desde bien pequeña" y que a sus 29 años está saboreando las mieles de la fama. En las últimas semanas ha acaparado gran parte de la atención mediática y eso es gracias a su misión en la producción audiovisual. Y es que Raquel ha sido la encargada de dar vida nada más y nada menos que a una jovencísima Ana Obregón.

Raquel Salamanca durante los rodajes de 'Bosé'

Una mujer polifacética donde las haya, atrevida, curiosa, vitalista, con las ideas muy claras y dispuesta a seguir triunfando en un mundo complicado y enriquecedor a partes iguales. Así es Raquel, una joven promesa de la interpretación que ha narrado con todo detalle cómo ha vivido la experiencia de interpretar a una grande de España para una serie-documental sobre uno de los cantantes más conocidos de la industria musical.

"Ha sido un regalo. Todos tenemos una imagen de lo que era Ana Obregón, pero yo quería ir a la Ana más real fuera de las cámaras y extraer su esencia, y eso es lo que he intentado. Investigué un poco más allá del personaje, me leí su biografía, me vi algunas entrevistas de ella de joven y así fue como me acerqué un poco a ella", ha confesado Raquel en una entrevista con EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León.

Además, la salmantina ha reconocido que meterse en su piel la "sorprendió" porque vio cosas "que no esperaba encontrarme". Habla de cosas que tienen mucho que ver con ella, como su vitalidad, sus ganas de aprender y su curiosidad.

Por el momento, no se han puesto en contacto. Es cierto que Raquel sí que lo intentó a través de unos amigos, "pero debía estar pasando un momento complicado y de mucho trabajo", y no pudo ser. "No es que espere nada, porque si en algún momento ha visto la serie y se ha visto reflejada, eso para mí ya es una señal de agradecimiento, pero la verdad es que sí que me gustaría", ha confesado.

La actriz Raquel Salamanca en una imagen de archivo

La salmantina también ha querido compartir con este periódico cómo consiguió el que tal vez se haya convertido en uno de los papeles más importantes de su carrera. En este sentido, ha revelado que ella hizo la prueba en el verano de 2021. "Estuve un fin de semana empapándome sobre ella y preparándome el papel, y en noviembre, que yo estaba en Estados Unidos, me dijeron que me lo habían dado a mí. Yo no me lo podía creer, no me lo esperaba", ha añadido.

Ahora bien, esta no es la única serie de éxito en la que los espectadores han podido ver a Raquel Salamanca en escena. A lo largo de su carrera, la joven también ha pasado por producciones con gran repercusión como 'El nudo', donde se metió en la piel de Marina; 'El ministerio del tiempo' para dar vida a María Teresa del Toro, la mujer por la que Simón Bolívar "perdió la cabeza"; y también 'El secreto de Puente Viejo', serie con la que dio el salto a la televisión y donde encarnó a Hortensia Tejera.

"Logré llegar al primer plano cuando yo no tenía ni representante. Ni siquiera había acabado la escuela. Las directoras de 'El secreto de Puente Viejo' se presentaron en la academia y mi profesora de producción me mandó llamar en privado. Yo pensaba que me iba a regañar porque no había entregado un trabajo, pero me dijo que querían verme en una prueba. La hice y me dieron el papel. Para mí fue un gusto porque me permitió descubrir lo que es estar en una ficción diaria con mucho ritmo, un lenguaje muy particular y con mucho amor y disciplina. La verdad es que aprendí mucho", ha recordado.

Raquel Salamanca posando en una sesión de fotos

Tras ello, llegó 'El ministerio del tiempo', un proceso muy diferente para ella que "no tuvo nada que ver con el anterior", ya que, mientras el primero era un personaje "que parecía bueno, pero que luego no lo era tanto" y "que entraba a dinamitar la trama", el otro era más histórico. "Yo siempre digo que un personaje secundario es mucho más complejo porque tiene que entrar con una eficacia y una agudeza bastante grande y bordarlo, no tiene tomas en las que pueda mostrar otras facetas", ha afirmado la actriz.

Raquel también ha hecho teatro de la mano de obras como 'Un bar bajo la arena'. De hecho, se trata de un género que le ha ido acompañando siempre, desde que empezó a interpretarlo a los 18 años. Ahí fue cuando se dio cuenta de que quería estudiar interpretación y dedicarse a ello, "porque para mí era un mundo de posibilidades, viajar con los personajes y con la historia, descubrir otras partes de mí y una manera de estar en el mundo". Entonces, se mudó a Madrid a estudiar arte dramático.

Para ella, el teatro y la televisión "son dos lenguajes totalmente diferentes". Desde su punto de vista, el primero tiene "una especie de comunión con el público" que la pantalla no tiene, mientras que la segunda precisa una cámara "que te permite llegar más lejos".

Primer plano de la actriz charra Raquel Salamanca

Y es que, cuando parecía que, pese a haber pasado por la televisión y el teatro, todavía le quedaban diferentes campos del mundo artístico por explorar, Raquel ha desvelado que también llegó a hacer una pequeña participación en cine, en una película de Antonio Morales, y que además es compositora y cantante: "Esta es mi faceta más desconocida. Yo siempre he cantado, pero en la pandemia empecé a hacerlo de manera más profesional, cuando me hicieron un encargo para un congreso. A raíz de ahí seguí escribiendo y hoy he sacado un single con mi amigo Cyrus Paul que se llama 'Nanai' y que ya está disponible en todas las plataformas", ha desvelado.

Llegados a este punto, cualquiera podría pensar que poco le queda por hacer a Raquel Salamanca. Pero nada más lejos de la realidad. Si algo tiene claro es que una de sus principales metas de futuro es hacer "algo más grande" en el cine, porque sus grandes referentes vienen de ahí y porque le parece un lenguaje maravilloso que aún le queda por explorar.

Sin embargo, su felicidad parece estar en la combinación de todos los géneros, pues de aquí a unos años ella se ve "trabajando en ficción, alternando el teatro, el cine y la televisión, componiendo, dando conciertos y haciendo lo que amo".

