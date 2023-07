Los destinos a los que puedes viajar este verano desde los aeropuertos de Castilla y León

Noticias relacionadas Aeropuertos de Castilla y León: estos son los destinos a los que se puede viajar este verano

Julio, agosto y septiembre. Los meses marcados en el calendario para irnos de vacaciones Aunque es cierto que cada vez son más los que aprovechan el mes de junio para huir de aglomeraciones, el verano es el tiempo por antonomasia para viajar. En un julio marcado por las elecciones anticipadas por Pedro Sánchez y con la duda de saber si seremos o no mesas electorales, es tiempo de viajar. Y uno de los medios más empleados es el avión.

Maletas, facturación y en unas horas desde Castilla y León al resto del mundo evitando tener que viajar a Madrid o a otras ciudades con más vuelos. La Comunidad cuenta con cuatro aeropuertos que poco a poco remontan el vuelo y aprovechan el tiempo estival para hacer su agosto. En este caso, los castellanos y leoneses podrán viajar desde León, Salamanca y Valladolid, pero no desde Burgos, algo que ya se ha vuelto habitual en los últimos años. Destinos de playa, mucha playa, los que ofrecen los diferentes aeropuertos autonómicos.

León

León es la provincia que más oferta tienen. Se puede viajar a ciudades con mucho sol y buen ambiente como Málaga, Mallorca, Menorca, Ibiza, Gran Canaria y Barcelona, todos ellos con la compañía Air Nostrum. Los buenos resultados cosechados el pasado año han provocado que hayan aumentado los vuelos en más de un 25%.

Este mes de julio (y en septiembre) se puede viajar a Mallorca los jueves, viernes y domingos, mientras que en agosto se realiza el vuelo lunes, jueves y domingos. El 21 de julio llegan los vuelos a Las Palmas de Gran Canaria que se extenderán hasta el 2 de septiembre, viajando los miércoles, jueves, viernes y sábado.

El resto de destinos paradisiacos se mantienen respecto al pasado verano con una frecuencia semanal para ir a Ibiza hasta el 31 de agosto (todos los jueves), para Menorca los miércoles, y a Málaga se podrá volar desde La Virgen del Camino desde el próximo 20 de julio al 31 de agosto los jueves.

Valladolid

Barcelona, Mallorca, Gran Canaria, Tenerife norte y Lanzarote. Estos son los cinco destinos a los que se puede viajar desde Villanubla este verano. Es el aeropuerto donde operan más compañías con Ryanair, Vueling, Binter y Air Nostrum.

Ryanair oferta cuatro vuelos semanales con Palma de Mallorca. Lunes, miércoles, viernes y domingos. Desde la isla balear, los horarios previstos son las 13.30 horas los lunes; las 16.15 horas los miércoles, las 13.45 horas, los viernes y las 12.25 horas, los domingos. A Barcelona se puede volar tres días a la semana, con salidas desde Valladolid a las 13.40 horas los lunes; las 18.45 horas los jueves, y a las 13.10 horas, los sábados. Desde la capital catalana, las aeronaves despegarán rumbo a Valladolid a las 11.30 horas los lunes, a las 16.45 horas los jueves, y a las 11.05 horas, los sábados.

Vueling también tiene tres conexiones semanales a Barcelona: miércoles, viernes y domingos.

Air Nostum ofrece desde junio hasta septiembre cuanto vuelos con Gran Canaria y Lanzarote para agosto. En el caso de Gran Canaria los miércoles y sábados en julio y en agosto, los lunes, miércoles y sábado. Para ir a la isla verde, en agosto los lunes y viernes. Por último, para viajar a Tenerife norte en julio los miércoles y sábados y en agosto, los lunes, miércoles, viernes y sábados. Asimismo, hay vuelos con Palma de Mallorca en julio los sábados; en agosto, los lunes y viernes, y en septiembre, los martes y jueves.

Por último, Binter, una aerolínea canaria, ofrece dos vuelos a la semana. Los lunes, el avión sale de Gran Canaria a las 08.40 horas y llega a las 12.15 horas, y de Valladolid sale a las 12.55 horas y llega a las 14.40 horas. Los jueves, el vuelo parte de Gran Canaria a las 14.45 horas y llega a las 18.20 horas; mientras de Valladolid sale a las 19.00 horas y aterriza a las 20.45 horas.

Salamanca

Los salmantinos tienen dos opciones para este verano: Mallorca y Gran Canaria. Desde el pasado 29 de mayo se puede viajar a la isla balear los lunes y jueves a las 12.55 y las 19.00 horas. Mientras que Air Nostrum vuelve a Matacán con una ruta semanal con Gran Canaria los martes durante este próximo mes de agosto.

Burgos

Y no, un año más, Villafría se quedará sin vuelos. Aunque todos los años surgen diferentes rumores, tampoco este verano habrá conexiones turísticas. Es cierto que alguna agencia de viaja aprovecha las instalaciones para fletar chárteres del club de los 60 a destino como Escocia o Sicilia, pero para turismo convencional no hay nada. Promueve Burgos y Rynair han vuelto a mantener conversaciones pero no se ha llegado a buen destino. Ahora el nuevo gobierno salido de las urnas el pasado 28 de mayo tendrá que ponerse manos a la obra.

