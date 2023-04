La historia de superación del influencer gastronómico que arrasa en redes sociales: "Era alcohólico y la comida me ayudó a curarme"

El mundo de la gastronomía lleva tiempo regalándonos grandes descubrimientos. Sin duda, uno de ellos ha sido Alfonso Guerra, un influencer y crítico gastronómico más conocido como Cocituber, que dedica sus días a ir descubriendo los bares de barrio con las mejores tapas y raciones de todo el territorio nacional para después recomerdarlos.

Con casi 160.000 seguidores en Instagram y más de 154.000 en Tik Tok, en tan solo dos años, Cocituber se ha convertido en todo un referente en las redes sociales y en una especie de ángel de la guarda para aquellos restaurantes que cada día ven cómo decenas de personas acuden a visitarlos gracias a las recomendaciones públicas realizadas por el influencer que, desde que comenzó esta curiosa andadura profesional, siempre ha apostado por la normalidad y la naturalidad, algo que le ha ayudado a tener "muy pocos haters".

Así lo ha confesado el abulense en una entrevista con EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León en la que ha se ha definido como una persona "antipostureo" a la que le encanta mostrarse tal y como es, incluso públicamente: "Cuando hago las stories lo saco todo. Si estoy sin afeitar, estoy sin afeitar; si me confundo, me confundo; y si me tropiezo, me tropiezo", ha declarado.

A sus 40 años, Alfonso se muestra como una persona alegre, entusiasta y amante de la comida. Sin embargo, como todo en la vida, esto tiene un por qué.

En su caso, se trata de una historia de superación que, aunque no es ningún secreto para sus seguidores más fieles, sí es cierto que una gran mayoría la desconoce.

Cocituber comenzó su andadura en el universo 2.0 hace aproximadamente dos años. Por aquella época, él trabajaba en una oficina, pero su afición por probar recetas tradicionales en bares y restaurantes españoles, le llevó a crearse un perfil en diferentes redes sociales y a empezar a compartir sus experencias, únicamente como hobby.

Sin embargo, el hecho de que esto le empezara a reportar beneficios superiores a los que recibía por su trabajo habitual, le hizo tomar la decisión de dejar su profesión para centrarse en su carrera de influencer gastronómico: "La verdad es que lo mío fue muy rápido. Pude dejar el trabajo en el que estaba porque ya ganaba tres o cuatro veces más dinero de lo que estaba ganado en la oficina. Ahora, me dedico exclusivamente a esto", ha explicado.

Ahora bien, en realidad, no fue solo su pasión por la comida lo que le animó a empezar a subir vídeos a Instagram o a Tik Tok, sino también el aburrimiento constante que le acompañaba desde que decidió poner remedio a un problema que arrastraba desde hacía tiempo, una adicción con el alcohol.

"Yo soy alchólico, tenía un problema, y cuando decidí dejar el alcohol me aburría bastante, así que empecé a grabar bares para las redes sociales, pero no en un plan profesional, lo que pasa es que empezó a funcionar", ha reconocido el crítico.

Hoy, después de dos años y cuando ya lleva más de 700 bares recorridos, presume orgulloso de haber sido capaz de no haber probado ni una sola gota de alcohol. Sin duda, un logro personal que, tal y como él mismo ha confesado, le está haciendo atravesar uno de los momentos más felices de su vida: "Se podría decir que me he refugiado en la comida y que me ha servido para curarme", ha apostillado. "El momento que estoy viviendo ahora mola, piensa que hace dos años estaba con una enfermedad muy gorda, totalmente enganchado al alcohol y ahora mismo me va la vida muy bien, soy muy feliz y estoy haciendo lo que me gusta. Estoy cumpliendo un sueño", ha añadido.

Cabe destacar que el haber sido capaz de superar su problema con el alcohol y lo tanto que está arrasando en redes sociales gracias a su trabajo de hacer vídeos sobre bares de barrio especializados en comida española, lo que él mismo considera que es lo que realmente le diferencia del resto, no son los únicos éxitos que ha cosechado Cocituber de manera reciente.

Alfonso también está tremendamente orgulloso de los dos restaurantes de cocina tradicional que ha abierto en el distrito madrileño de Vallecas, los cuales han sido nombrados como Los Clásicos de Cocituber, y del tercero que está montando en el municipio, también madrileño, de Alcorcón: "Monté mi primer bar en octubre, pero como nada más que saqué un story, lo tuve reservado durante dos meses, luego estuvo para reservarse tres semanas y, además, era imposible entrar porque es demasiado pequeño, decidí abrir uno más grande al lado. El tercero lo concibo igual que los anteriores", ha admitido.

Además, acaba de sumar un nuevo logro personal y profesional, pues ha sido nombrado embajador de la 18 edición de los premios Alcazaba-KIA, todo "un halago" que para nada esperaba, pero que le ha hecho "mucha ilusión".

Estos galardones nacionales dedicados al cine, a la música y a la televisión se celebrarán el próximo 12 de junio en Ávila, precisamente, la tierra natal del influencer. Un lugar al que guarda mucho cariño, en el que ha vivido "prácticamente media vida" y que le sirvió de inspiración a la hora de definir el contenido que iba a colgar en sus redes sociales: "Cuando empecé con mi canal fue un poco por inspiración de Ávila. Yo ahora me dedico a visitar bares y restaurantes de toda España, pero empecé con restaurantes de tapas de Madrid parecidos a los que había en Ávila", ha espetado.

Sigue los temas que te interesan