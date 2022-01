El peor momento personal de Igea

El candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León por Ciudadanos, Francisco Igea, ha participado en el Desayuno Informativo Fórum Europa, que ha contado con la presentación de la presidenta del partido naranja, Inés Arrimadas.

“No me voy a pasar toda la campaña contestando a lo mismo. No nos presentamos para prestar nuestro apoyo ni voto a nadie. Nos presentamos para gobernar. La pregunta es con quién, no a quién vamos a colocar. Llevamos dos años y medio y queremos seguir gobernando con quién más nos deje”, ha asegurado el exvicepresidente y exportavoz de la Junta de Castilla y León.

Además ha añadido que quieren defender “su acción de gobierno con datos” y que durante la campaña se van a empeñar en “explicar un proyecto liberal” basado en que “los ciudadanos puedan llegar donde quieran por sus capacidades”.

“La transparencia es muy importante para nosotros porque no es una virtud. Se trata de que la gente compite en igualdad de condiciones. Queremos que triunfen los mejores, no los amigos. La Ley de Transparencia es obligada y será lo primero que hagamos”, ha defendido el candidato de la formación naranja.

Igea ha hecho un repaso a la Sanidad, al Empleo y al Mundo Rural y a otros sectores importantes para la Comunidad y ha hecho un repaso a la situación vivida durante la pandemia, recordando los peores momentos que vivió durante la misma.

Sanidad

“El peor momento personal fue la primera vez que nos llamaron para decirnos que un facultativo había perdido la vida. Recuerdo cuándo me llamó entre lágrimas Verónica Casado. Sientes que fallas a la gente y que no has podido proteger a alguien que podías haber sido tú. Es la sensación de que tú estás a salvo pero el resto no”, ha asegurado Francisco Igea.

El candidato por Ciudadanos a la presidencia de la Junta de Castilla y León ha hablado de los peores momentos que ha vivido durante la pandemia mundial que ha azotado a Castilla y León por el coronavirus.

En “lo político”, de los peores momentos que ha recordado, ha sido cuando “la compra centralizada de suministros no funcionaba”. “No llegaba y escaseaba”, ha asegurado y ha añadido que “durante el primer estado de alarma tuvieron que pedir ayuda a los ciudadanos y a la sociedad para conseguir EPIS”.

“No puedo estar más orgulloso. Nos llegaban desde las delegaciones territoriales, desde empresa familiar, todo lo que tenían lo ponían a disposición. Vi como se volcaban. Sacamos tres millones en una semana. Me emociono cuando lo recuerdo”, ha añadido.

Empleo

“Vamos a proponer y aprobar, en el primer proyecto de sesiones, una nueva ley, la Ley de Mercado Abierto para que cualquier empresa no necesite más trámites para funcionar en nuestra Comunidad”, ha asegurado.

Además ha destacado el Plan de Autónomos con “ayudas directas de 6.000 a 10.000 euros” que fue aprobado en el mes de noviembre.

“Hemos acabado con la demagogia, a no decir que es un problema de servicios”, ha añadido, y ha ensalzado también que la Comunidad “ha acogido inmigrantes que llegan en busca de oportunidades de empleo.

Mundo rural

En cuanto al mundo rural y el debate de las macrogranjas, Igea ha asegurado que “tiene mucho de cortina de humo” y que “hay muy pocas en Castilla y León”. “Están reguladas con una legislación medioambiental especial”, ha afirmado.

Sobre la marcha de los ganaderos que se desarrolló por las calles de Madrid hace unos días ha añadido que “mucha gente habla de los problemas de la Comunidad” mientras que otros “van vestidos de montería”.

“Es un problema de márgenes. El agrario es un sector con márgenes muy pequeños y queremos que toda la cadena de valor se quede en la Comunidad. En Castilla y León tenemos un modelo de cooperativismo agrario que funciona bien. Tenemos que apoyar a ese modelo para que el escaso margen se quede en la Comunidad”, ha asegurado.

