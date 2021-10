Entusiasmo para contratar orquestas de Castilla y León, para las fiestas post-COVID de 2022

Varios gerentes y representantes de eventos musicales de Castilla y León, como son las verbenas, reconocen que los teléfonos no paran de sonar. Es que en este final de año sí existe "entusiasmo" por contratar o reservar para el próximo, año. Así lo comenta a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León, Carlos de la Calle, presidente de la Asociacion Española de Agencias y Profesionales del Espectáculo (Acople). Una asociación sin ánimo de lucro que nació con la finalidad de velar, proteger y mejorar los intereses comunes del sector cultural. Más en concreto y por primera vez en la historia, la defensa y unión del sector de las fiestas populares.

De la Calle, que ha sufrido en sus propias carnes la virulencia de la pandemia en el mundo de las fiestas populares, habla con entusiasmo, pero también con mucha prudencia y con esa emoción que produce pensar que, por fin, parece que el fantasma del COVID-19 se aleja, y el sector de los espectáculos podrá recuperarse. Es la esperanza de que en el próximo año se puedan bailar 'Paquito el chocolatero' o 'La Macarena' con libertad.

P.- Comenzó mal la presente temporada, pero ha finalizado bien en cuanto a fiestas populares se refiere.

R.- Hemos tenido una época, como todos sabemos, muy convulsa y muy difícil. La temporada ha sido durísima y complicadísima para todo el sector. En líneas generales, bien, porque teníamos la esperanza de haber remontado justo antes de la época estival, en la que tuvinos la mala suerte de encontramos con la quinta ola, que nos nos hizo mucho daño, en cuanto a las cancelaciones, y crecieron las reticencias a la hora de contratar espectáculos. A pesar de que es verdad que, en general, ha habido un aumento de la contratación, y hasta bastante mejor que el 2020, afortunadamente para todos nosotros. Ahora, a finales de temporada, aunque tal vez haya llegado tarde, por fin llegó el momento en el que poco a poco hay una apertura y una reactivación progresiva.

P. ¿Qué balance se realiza desde Acople, como asociación que aglutina a todo el sector?

R.- Desde la asociación, el balance de la crisis ha sido el de una época muy dura para todos, desde todos los puntos de vista, tanto económico, como laboral y profesional. Ahora mismo, desde Acople, notamos que tenemos una situación muy crítica a la hora del personal activo del sector, de lo que es la cadena de valor, puesto que todos los trabajadores y las empresas que se han visto desamparadas durante este tiempo han tenido que buscarse la vida, y a la hora de reestructurarlos nuevamente de cara al futuro, nos va a costar bastante remontar ese aspecto. Si bien es cierto que habrá que esperar a que todo se regularice y se normalice a la mayor brevedad posible. Pero esa, tal vez sea una de las grandes secuelas que nos quede, además de que gran parte de las empresas se han quedado muy afectadas. Es como una especie de volver a empezar.

P.-Una cuestión que está muy en boca, tanto en círculos políticos, económicos, como en el propio sector, son las ayudas públicas.

R.- No han acabado de llegar. Ha existido una parte del sector que ha recibido ayudas de distintas cuantías, pero no todos han podido acceder a las mismas. Sobre todo, porque las empresas que no tenían débito, porque pagaron esas cuentas, no han recibido ayudas o han recibido una ayuda menor a quienes tenían una inversión mayor. Por tanto, han lleado de manera irregular, y, en cierta parte, no para todos.

P.- En su doble vertiente, tanto como músico, como representante o miembro de una empresa salmantina ¿cómo se encuentra el sector?

R.- El sector nadando hacia la orilla. Lo definiría así porque nuestra orilla, confío y confiamos, en que sea en 2022, porque la recuperación, como he dicho, de la situación sanitaria, ha llegado tarde. En cuanto a nuestra situación, por nuestra estacionalidad y nuestra situación laboral, en cuanto a lo que son los meses de temporada alta, nos ha afectado en los dos o tres últimos fines de semana, diría yo, cuatro como máximo. El sector está muy tocado, aunque se está recomponiendo e intentando recuperar progresivamente. Está claro que nos llevará un tiempo, y que tendremos que ir paso a paso, para recuperarnos y para solucionar problemas endémicos que llevamos arrastrando desde hace muchos años.

P.- ¿Es cierto que han desaparecido muchas orquestas en Castilla y León, como en el resto de España?

R.- A día de hoy, diría que sí, que ha habido una gran parte del tejido empresarial que ha quedado muy tocado. No sabría decir cuántas. Pero, evidentemente cualquier empresa que esté dos años sin trabajar, dedicada al mundo textil, a las cárnicas o a producir eventos o espectáculos, no queda indiferente ante una crisis como la vivida. Ha sido una situación muy complicada, con muchos agravios, con muchas situaciones muy difíciles, y que el tiempo nos dirá cómohemos quedado realmente. Pero estamos muy tocados.

P.- Llega ya una nueva temporada, con las fiestas populares del 2022.

R.- Por fin! De momento, vemos como los compañeros se van reactivando y vamos tocando, va habiendo verbenas, ha habido disco móviles, va habiendo parques infantiles de atracciones. En fin, se va normalizando todo hacia lo que conocíamos. A todos se nos contagia un optimismo, a pesar de que lo hagamos de manera relativa y con mucha cautela, por todo lo vivido. Evidentemente que la situación ha cambiado muchísimo, y ahora tenemos nuevos retos y nuevos horizontes. Ojalá que todos podamos salir adelante. Esa sería la mayor satisfacción que podríamos tener todo el sector, la supervivencia de todos y cada uno de los empresarios, de los autónomos, de los músicos y de los montadores, de todo lo que es el tejido tanto empresarial, como el entramado personal para que podamos salir adelante. Esa sería la mayor satisfacción que podríamos tener.

P.- En Galicia que siendo la cuna de las orquestas, tiran cohetes. Algunos representantes, con los que nos hemos puesto en contacto, hablan ya de un "frenesí" en cuanto a contratación de eventos para el 2022. Inclusive hay quien dice que tiene hasta 500 quinientas contrataciones realizadas.

R.- Eso es un buen indicador de que la situación es esperanzadora, y de que la posibilidad real de que todo se active y funcione tal y como lo conocíamos. Si bien es cierto que yo siempre soy muy cauto, con todas estas cuestiones, y más después de lo que hemos vivido. Pero está claro que hay que ser optimistas. y que es necesario, tanto para las empresas como para la sociedad, porque al final, quien nos contrata es la sociedad que necesita de esa alegría y de ese divertimento, que nos ha faltado estas dos largas temporadas, que han sido muy duras. Las personas tienen esa necesidad de pasárselo bien, de convivir, y también de disfrutar un poco de la vida. Nuestra actividad, al final, está muy vinculada a esa unión de la sociedad. Nuestro papel ahora será importante para la sociedad, y también la sociedad también nos apoyará como nosotros también lo merecemos.

P.- Desde esta situación, ¿qué perspectivas existen, concretamente para Castilla y León?

R.- De momento, se están moviendo las cosas. Ya hay indicadores que muestran cierta ocupación de cara a la próxima temporada 2022. Sea leve, más moderada o sea más grande, lo importante es que ya existe un movimiento en contrataciones y reservas, y ese movimiento poco a poco va a ser más grande. En Castilla y León sacaremos lo mejor de nosotros mismos, como sector cultural muy amplio y muy heterogéneo. Las orquestas castellanas y leonesas tienen un papel y un peso muy relevante a nivel nacional. Hay ciertas orquestas de renombre que están moviéndose a nivel nacional y que son de esta Comunidad. Defenderemos nuestra tierra y nuestras fiesta populares siempre.

P.- Para finalizar, ¿qué pediría a las instituciones, ayuntamientos principalmente, y a las asociaciones de fiestas, de cara a la temporada 2022?

R.- Principalmente pediría a los ayuntamientos y a las administraciones públicas que sigan apostando por la contratación de espectáculos, que somos reactivación económica, que somos empleo, que somos turismo, que deseamos riqueza, que somos cultura. Les diriía que somos inversión en cuanto a las poblaciones, que somos reanimación y reactivación de la España Vaciada, y de la sostenibilidad. Y que tenemos muchísimas cosas buenas, por bandera la música, que es un lenguaje humano y universal. Y que es y somos fundamentales e importantes en la sociedad y que. Y que la muestra ha sido que nada más que se ha podido y se lo han permitido, la gente ha acudido a nosotros.

Carlos de la Calle, presidente de Acople Luis Cotobal

