Gamarra promete en Zamora declarar profesión de riesgo a Policía y Guardia Civil y el fin del "abandono ferroviario"

Ofensiva del Partido Popular en Zamora con la vista puesta en las urnas. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha protagonizado este viernes un acto político y sectorial en la capital zamorana donde ha desgranado los compromisos clave de su formación de cara a los próximos comicios de noviembre.

Tras reunirse con sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil, la dirigente popular ha anunciado un plan de choque para "proteger a los que nos protegen", que incluye el reconocimiento de profesión de riesgo, la equiparación salarial real y la actualización de las dietas de los agentes.

Acompañada por dirigentes locales del partido, Gamarra ha justificado este refuerzo en materia de seguridad advirtiendo de que la criminalidad en la provincia "ha crecido un 6% durante el primer semestre de 2026", una tendencia que los populares se comprometen a revertir devolviendo el principio de autoridad a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Defensa del servicio del AVE

Durante su intervención, la representante del PP ha sido especialmente crítica con el tratamiento que el Gobierno central ha brindado a la provincia de Zamora en materia de infraestructuras.

Gamarra ha asegurado que "se va a acabar la discriminación basada en el privilegio de unos pocos a costa de Zamora", denunciando la pérdida y el deterioro de las frecuencias del tren de Alta Velocidad (AVE).

En este sentido, ha garantizado que un Ejecutivo liderado por Alberto Núñez Feijóo recuperará la calidad y los horarios de la línea ferroviaria para garantizar la conectividad de la provincia.

Asimismo, al ser preguntada por la escasez de profesionales sanitarios y las listas de espera en la provincia, la dirigente popular ha achacado la situación a la "falta de gestión del Ministerio de Sanidad".

Gamarra se ha comprometido a agilizar las homologaciones de títulos extracomunitarios, a aumentar las plazas MIR para cubrir todas las vacantes de medicina de familia y a garantizar una financiación autónoma ajustada a las necesidades del medio rural.

Alianzas del 29-N

En clave nacional y judicial, la vicesecretaria de Regeneración Institucional ha acusado al Partido Socialista de "intentar ocultar contratos y facturas requeridas por la Audiencia Nacional" en el marco de las investigaciones por presunta corrupción, asegurando que "por más impedimentos que pongan, se sabrá toda la verdad".

Respecto a las negociaciones que la dirección nacional mantiene con Vox para coordinar candidaturas conjuntas al Senado en varias circunscripciones de cara a las elecciones del 29 de noviembre, Gamarra ha mostrado su sintonía con las declaraciones del presidente Feijóo, señalando que "las conversaciones avanzan bien" y transmitiendo un mensaje de serenidad a las filas populares zamoranas: "Estaremos a la altura de lo que España necesita para lograr el cambio".

Tras la rueda de prensa y el encuentro con los profesionales de la justicia (abogados, procuradores y graduados sociales), Gamarra ha completado su agenda institucional en la capital con una visita a la carpa informativa del Partido Popular.