Una carretera de la Diputación de Zamora. Fotografía: Diputación de Zamora.

La Diputación de Zamora adjudica por 5 millones la conservación de 1.581 kilómetros de carreteras

La Diputación de Zamora ha adjudicado el contrato para prestar el servicio de conservación de la Red Provincial de Carreteras al que destina cinco millones de euros, IVA incluido.

Todo, con el objetivo de mantener las vías en condiciones adecuadas de seguridad y circulación y atender las necesidades de mantenimiento y reparación que surjan en los distintos tramos.

El contrato entrará en vigor a la firma del mismo y cuenta con un plazo inicial de ejecución de 24 meses, prorrogable por otros 24 meses.

Contempla un amplio conjunto de trabajos que abarcan desde la conservación preventiva y la reparación de desperfectos hasta la reposición de señalización, la protección de taludes, la mejora del drenaje y las intervenciones necesarias durante los episodios de nieve y otras condiciones meteorológicas adversas.

La red incluida en el inventario del contrato comprende aproximadamente 1.581 kilómetros de carreteras provinciales, una infraestructura fundamental para las comunicaciones entre los municipios zamoranos y para el acceso de los vecinos a los servicios públicos, las actividades económicas y los principales núcleos de población.

Reparaciones, limpieza y seguridad vial

El servicio contempla actuaciones de conservación ordinaria para responder a las incidencias que puedan afectar al estado de las carreteras y a la seguridad de sus usuarios.

Entre los trabajos previstos figuran la retirada de objetos y vertidos de la calzada, la limpieza de desprendimientos y la reparación urgente de desperfectos que puedan comprometer la circulación o afectar a las condiciones de seguridad.

También se incluyen trabajos de reparación de pavimentos, tratamiento de blandones, reposición de bordillos y reconstrucción de elementos deteriorados, así como actuaciones sobre cunetas, tuberías, pozos y otros componentes destinados a garantizar la correcta evacuación del agua.

El contrato contempla, además, intervenciones en taludes y zonas de riesgo mediante trabajos de perfilado y sistemas de protección, junto con la reparación y mejora de estructuras y otros elementos de la infraestructura viaria cuando resulte necesario.

Renovación de señales y elementos de protección

La conservación de la red provincial incluye también el mantenimiento y la reposición de los elementos de señalización y seguridad vial.

Los trabajos podrán abarcar la instalación de señales verticales, la renovación de marcas viales, la colocación de paneles direccionales y balizas y la reparación o sustitución de barreras de seguridad, barandillas, hitos y otros sistemas de protección.

Asimismo, se contemplan actuaciones de señalización horizontal y vertical, con sus correspondientes elementos de sustentación, anclajes y cimentaciones, con el fin de mantener una señalización adecuada a las condiciones de cada vía.

Actuaciones ante la nieve

El contrato incorpora operaciones de vialidad invernal para hacer frente a las situaciones meteorológicas que puedan dificultar o impedir la circulación.

Estas labores incluyen la disponibilidad de medios y equipos, la retirada de nieve y la utilización de sal y otros productos fundentes cuando resulte necesario. El objetivo es mejorar las condiciones de transitabilidad de las carreteras provinciales durante los episodios de nieve y hielo.

Para desarrollar estos trabajos, el servicio prevé la utilización de personal especializado, vehículos y maquinaria, entre ellos camiones, retroexcavadoras, motoniveladoras, barredoras y otros equipos adecuados a las distintas intervenciones.

Además de las actuaciones ordinarias, el contrato prevé trabajos programados de mayor entidad, que podrán incluir demoliciones, movimientos de tierras, reconstrucción de pavimentos, estabilización de terrenos, obras de drenaje y reparaciones en estructuras.