La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ofrece una rueda de prensa JL Leal ICAL

Cuca Gamarra promete desde Zamora "tolerancia cero con la corrupción" y señala a Sánchez como "número 1 de las tramas"

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha prometido este viernes desde Zamora "tolerancia cero con la corrupción" y ha acusado a Pedro Sánchez de conocer las presuntas irregularidades investigadas en el entorno socialista.

La dirigente popular le ha señalado como "el número uno de todas estas tramas de corrupción".

Gamarra ha arremetido contra el PSOE por las investigaciones judiciales sobre su contabilidad y ha establecido un paralelismo con las joyas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

"Hoy nos levantamos viendo que, para 'revuelta', la revuelta de las facturas del Partido Socialista que están siendo investigadas por la Audiencia Nacional", ha afirmado.

"Igual que han ocultado las joyas de Zapatero en cajas fuertes, ahora lo que intentan es ocultar los contratos del Partido Socialista y las facturas del Partido Socialista", ha sostenido.

La responsable popular ha advertido de que los socialistas "no van a poder esconderse" y ha asegurado que terminará conociéndose toda la verdad.

"Por más que se nieguen a presentar los contratos que el juez les requiere o por más que hayan intentado maquillar la contabilidad del Partido Socialista, tendrán que rendir cuentas ante la Justicia", ha insistido.

Gamarra ha situado la regeneración institucional entre las prioridades de un futuro Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, con el compromiso de aplicar "tolerancia cero con la delincuencia y con la corrupción".

También ha defendido una "regeneración absoluta de nuestras instituciones" para recuperar la confianza ciudadana, que considera deteriorada durante los años de Gobierno de Sánchez.

A su juicio, los españoles están "asqueados de la corrupción, indignados por el abuso de poder, hartos de trampas y mentiras y saturados de la polarización y el enfrentamiento".

"Ha llegado el momento del cambio", ha proclamado, vinculando ese mensaje con las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, una cita que considera una oportunidad para votar "para que se sepa la verdad".

Además, ha acusado a Sánchez de adelantar los comicios pensando que, si se celebraban pronto, los ciudadanos no llegarían a conocer todos los detalles de las investigaciones.

Críticas al deterioro ferroviario

Durante su intervención en Zamora, Gamarra también ha puesto el foco en las infraestructuras y los servicios públicos, especialmente en las conexiones ferroviarias.

Ha reclamado un Gobierno que destine los impuestos a mejorar las comunicaciones y no, según sus acusaciones, a beneficiar a dirigentes socialistas mediante el cobro de presuntas mordidas.

En este contexto, ha asegurado que la trama vinculada a Santos Cerdán se habría llevado dos millones de euros en La Rioja.

También ha denunciado que los acuerdos de Sánchez con sus socios parlamentarios han generado desigualdades territoriales y ha comprometido la recuperación de las frecuencias ferroviarias perdidas.

"Un tren, no solo que llegue a tiempo, sino que recupere la prestación de los servicios de calidad que los españoles merecemos", ha reclamado.

Preocupación por la criminalidad en Zamora

Gamarra ha dedicado parte de sus declaraciones a la seguridad ciudadana y ha señalado que la criminalidad ha aumentado un 6% en Zamora durante el primer semestre de 2026, según los datos que ha expuesto.

La dirigente popular ha considerado preocupante esta evolución en una provincia tradicionalmente segura y ha acusado al Ejecutivo de haber "abandonado" a los policías nacionales y guardias civiles.

Por ello, ha prometido "proteger a quienes nos protegen" mediante la equiparación salarial, el reconocimiento de estas profesiones como actividades de riesgo, la actualización de las dietas y una mayor protección legal.

También ha reclamado reformas para recuperar el funcionamiento de los tribunales de instancia, cuyo colapso ha atribuido a la que ha calificado como "nefasta Ley Bolaños".

Por último, ha defendido más profesionales sanitarios, mejores condiciones laborales y una financiación autonómica suficiente para reducir las listas de espera.

Gamarra ha acusado al Gobierno de haber agravado el déficit de personal sanitario y ha resumido el compromiso del PP con una declaración: "Venimos a resolver los problemas".