Presentación de las candidaturas del PP al Congreso y al Senado. De izquierda a derecha: Fernando Martínez-Maíllo, Montserrat Chimeno, José María Barrios, Elvira Velasco y Óscar Ramajo JL Leal ICAL

El PP de Zamora sorprende con Montse Chimeno al Congreso, recupera a Maillo y envía a Elvira Velasco al Senado

El Partido Popular de Zamora desvela sus cartas de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

Y lo hace con una sorpresa que nadie esperaba: Montserrat Chimeno Viñas, actual gerente de Asistencia Sanitaria de Zamora, encabezará la candidatura al Congreso de los Diputados.

Su elección supone una apuesta por una cara nueva, pero también una reorganización de los principales nombres del partido.

Fernando Martínez-Maíllo regresa a la lista del Congreso, mientras que Elvira Velasco y Óscar Ramajo cambian la candidatura a la Cámara Baja por la del Senado.

El Comité Ejecutivo Provincial ha ratificado las listas, con Chimeno, Martínez-Maíllo y Sara Casquero Martín al Congreso, y José María Barrios, Elvira Velasco y Óscar Ramajo al Senado.

Montse Chimeno, la apuesta sorpresa del PP

La gran novedad tiene nombre propio: Montse Chimeno. Acostumbrada hasta ahora a los hospitales y la gestión sanitaria, dará el salto a la política nacional directamente como cabeza de lista.

Especialista en Medicina Interna y presidenta de la Sociedad Española de Medicina Interna, cuenta con una dilatada trayectoria profesional vinculada a la sanidad zamorana, pero sin experiencia en la primera línea electoral.

Su elección permite al PP presentar un perfil ajeno a la política profesional en el primer puesto de la candidatura, mientras reserva el segundo a uno de sus dirigentes más experimentados.

La tercera plaza será para Sara Casquero Martín, concejala del Ayuntamiento de Benavente, que incorpora a la candidatura una representante de la segunda ciudad de la provincia.

Martínez-Maíllo, el regreso del hombre fuerte de Rajoy

El segundo puesto es para Fernando Martínez-Maíllo, uno de los dirigentes zamoranos que más lejos ha llegado en la estructura nacional del Partido Popular.

Durante la etapa de Mariano Rajoy alcanzó el cargo de coordinador general del PP en 2017, convirtiéndose en el número tres del partido, por detrás del entonces presidente del Gobierno y de María Dolores de Cospedal.

Fue uno de los hombres de confianza de Rajoy y desempeñó un papel destacado en la organización del partido durante sus últimos años al frente de la formación.

Su trayectoria había comenzado en Zamora, donde presidió la Diputación Provincial y el PP provincial, antes de asumir responsabilidades nacionales.

Ahora, tras su etapa como senador, vuelve a figurar en una candidatura al Congreso, en un movimiento con el que el PP quiere recuperar para el hemiciclo a uno de sus antiguos pesos pesados.

Si el PP logra revalidar los resultados de las últimas Generales, Maíllo tiene asegurado un escaño en el hemiciclo.

Elvira Velasco, al Senado con la Alcaldía en el horizonte

Otro movimiento de especial interés político afecta a Elvira Velasco, actual diputada nacional y secretaria general del PP zamorano, que ocupará el segundo puesto de la candidatura al Senado.

La decisión llega apenas unos meses después de haber sido designada candidata del partido a la Alcaldía de Zamora para las municipales de 2027.

Velasco afrontará así primero la cita del 29-N como aspirante al Senado y, unos meses después, tendrá por delante el reto de disputar el Ayuntamiento de la capital.

La candidatura estará encabezada por José María Barrios, presidente provincial del PP y actual senador, que mantiene su posición al frente de la lista a la Cámara Alta.

Óscar Ramajo también cambia de Cámara

El tercer puesto al Senado será para Óscar Ramajo, actual diputado nacional y vicesecretario de Organización del PP de Zamora.

Con este cambio, el PP mantiene en las listas a uno de sus representantes más combativos con el actual Gobierno en las redes sociales, aunque ahora como aspirante al Senado.

Feijóo presentará las candidaturas el domingo en Salamanca

La fotografía electoral del PP zamorano combina la incorporación de una profesional sanitaria como cabeza de cartel, el regreso de un antiguo dirigente nacional y la recolocación de sus principales representantes parlamentarios.

Una renovación más visible en el primer puesto de la lista que en el conjunto de los nombres, con los que el partido afrontará la batalla electoral del 29-N.

La puesta de largo tendrá lugar este domingo, 25 de octubre, en Salamanca, donde Alberto Núñez Feijóo presentará a los cabezas de lista populares al Congreso.

El acto, previsto a las 12.00 horas en el Centro de las Artes Escénicas y de la Música (CAEM), contará también con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y servirá como una de las primeras grandes citas de la precampaña del PP en Castilla y León.