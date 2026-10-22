Pierde las llaves de casa, moviliza a la Guardia Civil en su búsqueda y acaba en un hotel de Puebla de Sanabria

La Guardia Civil ha localizado a una persona desaparecida en Puebla de Sanabria tras iniciarse este miércoles, 21 de octubre, desde la 1:00 de la madrugada un dispositivo de búsqueda en la localidad zamorana.

Se trataba de Jesús, de 76 años, que vestía chándal azul marino, zapatillas negras, plumas negro, gorra blanca y bastón por movilidad reducida.

La Guardia Civil recibía el aviso en el acuartelamiento de puesto de Puebla sobre las 01:00 horas, informando de que la última vez que había sido visto fue sobre las 20:00 horas, próximo al domicilio. Se había revisado la casa y el bar que suele frecuentar.

No lleva teléfono móvil, lo dejó en la residencia de ancianos donde suele residir en Ferreras de Abajo en la residencia San Juan Bautista.

El desaparecido estaba pasando unos días en casa de su hermano en Puebla con él, inmediatamente recibido el aviso se inició un dispositivo de búsqueda.

El dispositivo fue dirigido y coordinado por el capitán jefe de compañía de Puebla de Sanabria y participaron en el mismo varias unidades de seguridad ciudadana y Seprona, autorizada la incorporación del Grupos Cinológico y Uhel (helicóptero con sede en Virgen del Camino-León).

Fue localizado en el Hotel Carlos V de Puebla de Sanabria, donde se encontraba pernoctando ya que había perdido las llaves de casa.

Localizado en el Hotel Carlos V de Puebla de Sanabria, dónde se encuentra pernoctando, ya que habría perdido las llaves de casa.