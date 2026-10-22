Semáforo donde ha ocurrido el suceso. Ubicado en la recta de entrada en la ciudad frente al Centro Comercial Vista Alegre. Cedida.

Muere una mujer de 63 años tras ser atropellada por un coche que se saltó un semáforo en rojo en Zamora

Un trágico accidente ha consternado a la capital zamorana a primera hora de esta tarde. Una mujer de 63 años —que habría cumplido 64 el próximo mes de diciembre— ha fallecido tras ser víctima de un brutal atropello en un paso de peatones regulado por semáforo en la avenida de Requejo, a la altura de la zona comercial de Vista Alegre.

El suceso se ha producido en sentido entrada a la ciudad, en un tramo de vía recta y con buena visibilidad frente al centro comercial.

La víctima cruzaba la calzada con la fase verde para peatones activada.

En ese instante, la conductora de un turismo que circulaba por la avenida rebasó a otro vehículo que ya se encontraba debidamente detenido ante la luz roja, invadió el paso y arrolló con violencia a la mujer.

Desplazada decenas de metros por el tremendo impacto

La virulencia del golpe desplazó el cuerpo de la víctima decenas de metros a lo largo de la vía. Hasta el lugar se desplazaron de urgencia dotaciones de la Policía Local de Zamora, la Policía Nacional y sanitarios del Sacyl, quienes nada pudieron hacer por salvarle la vida dada la gravedad del impacto.

Las investigaciones llevadas a cabo por la Policía Municipal apuntan a un despiste fatal como causa desencadenante de la tragedia. Según ha podido confirmar a este medio el concejal de Seguridad Ciudadana y teniente de alcalde de la capital zamorana, David Gago.

La señal luminosa de este tramo funciona mediante un sistema de pulsador que, al activarse, mantiene la luz en rojo para el tráfico durante todo el tiempo que dura el paso de los peatones.

Asimismo, las pruebas de alcohol y drogas realizadas por los agentes a la conductora implicada han arrojado un resultado negativo.

Segundo atropello en menos de 24 horas

Esta tragedia supone el segundo incidente de estas características en Zamora en menos de un día. Apenas 18 horas antes, en torno a las 19:30 horas de la jornada anterior, otra mujer de 45 años resultaba herida tras ser arrollada en la avenida de Las Tres Cruces.

En ese primer caso, la víctima fue evacuada consciente al Complejo Asistencial de Zamora y recibió el alta tras permanecer unas horas en observación.