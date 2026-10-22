Los bloques de hormigón a punto de caer a la N-252 en Zamora Guardia Civil

Investigan a un hombre que huyó tras dejar bloques de 500 kilos a punto de caer sobre la N-525 en Zamora

La Guardia Civil investiga a un conductor como presunto autor de un delito contra la seguridad vial después de que, este verano, un todoterreno se saliera de la vía en el paso elevado del kilómetro 87 de la A-52 y colisionara contra un sistema de contención de hormigón tipo New Jersey y una barandilla metálica.

El impacto dejó los módulos gravemente dañados y en equilibrio inestable, con riesgo de precipitarse sobre la carretera inferior. El conductor no comunicó el siniestro a los servicios de emergencia ni restableció la seguridad vial, pese a la obligación legal de hacerlo.

Esa omisión impidió una evaluación inmediata de los daños. El riesgo no termina cuando acaba el accidente ya que las vibraciones del tráfico pesado pueden agravar progresivamente la inestabilidad de los elementos afectados.

Agentes del Destacamento de Puebla de Sanabria de la Agrupación de Tráfico detectaron cascotes sobre la calzada y el peligro de caída de los bloques de hormigón, cada uno con un peso superior a 500 kg.

Ordenaron el cierre total de la N-525 hasta que los servicios de conservación retiraron, estabilizaron y fijaron los módulos dañados, evitando un posible accidente de mayor gravedad.

Las investigaciones del Grupo de Investigación y Apoyo a Tráfico (GIAT) del Subsector de Zamora permitieron localizar el vehículo implicado e identificar a su conductor. Los hechos se han puesto en conocimiento de la Autoridad Judicial de Puebla de Sanabria durante este mes de octubre.

Según el artículo 385 del Código Penal, por generar un grave riesgo para la circulación al no restablecer la seguridad de la vía cuando existe obligación de hacerlo, el investigado podría enfrentarse a penas de prisión de seis meses a dos años, multa de doce a veinticuatro meses o trabajos en beneficio de la comunidad de diez a cuarenta días.

La Guardia Civil recuerda la importancia de la colaboración ciudadana: tras un siniestro es fundamental comunicar los daños en elementos estructurales de la vía o los obstáculos creados. Se puede llamar al 062 o utilizar la aplicación AlertCops para informar de forma rápida, gratuita y discreta.