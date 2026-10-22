La Diputación de Zamora invertirá 138.000 euros en cambiar el pavimento del pabellón de Ifeza

Lavado de cara integral y ahorro histórico en las cuentas provinciales. La Diputación de Zamora ha adjudicado a la empresa Todo Pavimentos y Soluciones Técnicas S.L.U. las obras de mejora de la pavimentación del pabellón principal de Ifeza (Institución Ferial de Zamora), ubicadas en la carretera de la Aldehuela, por un importe final de 138.244,92 euros (IVA incluido).

El contrato, financiado íntegramente con fondos propios de la institución provincial para la anualidad de 2026, salió a licitación con un presupuesto base de 265.033,08 euros.

La adjudicación final representa una rebaja de 126.788,16 euros —un 47,84 % menos respecto al precio de salida—, lo que supone un importante ahorro para las arcas públicas en la modernización del recinto ferial.

Acabado en azul para casi 5.000 m2

El proyecto permitirá acondicionar una superficie de aproximadamente 4.940 metros cuadrados en la zona norte del complejo de Ifeza. Los trabajos consistirán en el saneado del suelo de hormigón actual, el sellado de grietas y juntas de dilatación, y el tratamiento de los elementos metálicos contra la oxidación.

Posteriormente, se aplicarán productos de adherencia para extender dos capas de resina de poliuretano de color azul.

Mediante esta intervención se da continuidad al tratamiento aplicado recientemente en el vecino Pabellón de Cristal (en la zona sur del complejo), logrando una estética homogénea en los cerca de 8.000 metros cuadrados útiles de exposición cubierta que ofrece el recinto.

Acabado en azul para el pabellón de Ifeza. Diputación de Zamora.

Para no interferir en el desarrollo habitual del recinto, las obras se coordinarán en cinco fases consecutivas que se irán adaptando al calendario de eventos, así como a los tiempos necesarios para el montaje y desmontaje de las ferias programadas en la capital zamorana.