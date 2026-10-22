Los dos barrios de Zamora que ganarán aparcamiento, calles pavimentadas y un nuevo parque infantil

Los barrios de San Frontis y Rabiche contarán con nuevas mejoras urbanísticas que buscan resolver algunos de los problemas cotidianos de sus vecinos.

El Ayuntamiento de Zamora ha anunciado tres actuaciones para pavimentar la calle Fermoselle, ordenar una parcela municipal en la calle Rabiche y construir en este último entorno un nuevo parque infantil con zona de arena, juegos y espacios de sombra.

Las intervenciones, presentadas por el concejal de Obras, Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana, Pablo Novo, pretenden mejorar la accesibilidad, facilitar el acceso a los garajes y aumentar las posibilidades de aparcamiento, además de incorporar un nuevo espacio de ocio para los más pequeños.

La primera actuación comenzará a partir de la próxima semana en la calle Fermoselle, donde se sustituirá el actual firme de tierra por una pavimentación continua de hormigón.

La obra responde a una demanda vecinal, especialmente por las dificultades que encuentran los residentes para entrar y salir directamente de sus garajes.

Los trabajos se adaptarán a la altura de las viviendas y contemplan también la instalación de una red de saneamiento para recoger el agua de lluvia, así como la canalización necesaria para facilitar la futura instalación del alumbrado público.

La segunda intervención se desarrollará en una parcela municipal de la calle Rabiche, de unos 90 metros de longitud, que actualmente carece de una ordenación definida. El Ayuntamiento procederá a su hormigonado integral y habilitará el espacio para el estacionamiento de los residentes de la zona.

La actuación incluirá una red de saneamiento con una tubería central de PVC de 315 milímetros de diámetro para recoger las aguas y mejorar el drenaje del terreno. Con esta reorganización, el Consistorio pretende aprovechar mejor una superficie municipal y aumentar la capacidad de aparcamiento disponible en el entorno.

Parte de esa misma parcela se reservará para un nuevo parque infantil, que se incorporará a las mejoras previstas para el barrio.

Arena, seis juegos y una pérgola para dar sombra

El nuevo espacio infantil contará con un presupuesto base de licitación de 43.507 euros y un plazo de ejecución previsto de dos meses. El proyecto contempla una superficie de juego de arena de aproximadamente 155 metros cuadrados, equipada con seis elementos destinados al ocio de los niños.

La zona dispondrá de un columpio nido, tres muelles individuales, un balancín y un carrusel giratorio. La instalación se completará con un paseo central protegido por una pérgola de madera, pensado para proporcionar sombra, además de bancos de polímero y papeleras.

El diseño busca combinar el espacio de juego con una zona de estancia para las familias, de modo que el parque pueda convertirse en un punto de encuentro para los vecinos del entorno.

La creación de este parque se enmarca en el programa municipal «Soñando Parques», una iniciativa que el Ayuntamiento desarrolla en colaboración con las asociaciones vecinales para mejorar y homogeneizar las zonas infantiles de los distintos barrios de Zamora.