El concejal de Promoción Económica y Seguridad Ciudadana, David Gago recibe en el Ayuntamiento a los policías y bomberos medallistas en Vigo. Ayto. Zamora.

Zamora rinde homenaje a sus policías y bomberos tras su brillante cosecha de medallas en los Juegos Europeos de Vigo

Orgullo institucional y deportivo en el Salón de Plenos. El Ayuntamiento de Zamora ha brindado este miércoles un caluroso reconocimiento a la delegación de la Policía Municipal y del Cuerpo de Bomberos que ha representado a la capital en la undécima edición de los Juegos Europeos de Policías y Bomberos, celebrados recientemente en Vigo.

Durante la recepción, los representantes del equipo de gobierno han querido aplaudir públicamente el trabajo y el esfuerzo de los agentes.

Más allá del hito deportivo, la corporación ha puesto en valor que los metales logrados constatan la excelente preparación y el alto nivel de forma física con el que los servicios de seguridad y emergencias locales afrontan su labor cotidiana al servicio de la ciudadanía.

Un gran medallero

El palmarés logrado por la expedición zamorana en tierras gallegas los sitúa en la élite continental del sector. En piragüismo, Óscar Borrego firmó una actuación memorable al colgarse tres medallas de oro (en las modalidades K2 200 m, K2 3.000 m y K1 3.000 m) y sumar una plata en el K1 200 m.

En el sector del ciclismo, Nerea Rodríguez Platón destacó con un oro en la prueba de contrarreloj/subida y una plata en la prueba de carretera.

Por su parte, la natación trajo consigo la brillante aportación de Ángel Cuadrado Pérez, que cosechó una plata en los 100 metros libres, dos bronces en 50 y 400 metros libres, y un cuarto puesto en la final de los 200 metros.

La delegación la completó Juan Antonio Rodríguez Moreno, con una notable actuación en las distintas pruebas de su categoría.

El concejal de Promoción Económica y Seguridad Ciudadana, David Gago, felicitó personalmente a los agasajados, destacando "el orgullo de contar con profesionales que no solo velan por la seguridad de los vecinos cada día, sino que además llevan el nombre de Zamora a lo más alto del podio europeo".