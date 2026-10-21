Toro invierte 33.000 euros en reparar la cubierta de su Plaza de Toros con ayuda de drones

Preservar el patrimonio histórico antes de que las inclemencias del tiempo causen daños mayores. El Ayuntamiento de Toro, a través de la Concejalía de Urbanismo y Obras, ha puesto en marcha los trabajos de mantenimiento, limpieza y consolidación de las cubiertas de teja de la histórica Plaza de Toros de la ciudad, un inmueble con la categoría de Bien de Interés Cultural (BIC) desde el año 2008.

La actuación, adjudicada a la empresa Cristian Fusalba Fernández por un presupuesto de 33.275 euros (IVA incluido), abarca una superficie aproximada de 2.500 metros cuadrados.

El proyecto contempla el arreglo integral del tejado del graderío y de sus dependencias anexas, entre las que se incluye el patio de sorteos.

Para diagnosticar con precisión el deterioro de las tejas, el equipo técnico utilizó imágenes aéreas tomadas por el arquitecto municipal mediante un dron del propio Consistorio, además de inspecciones detalladas a pie de obra.

Inspección con drones

Los trabajos, orientados a frenar las filtraciones provocadas por el paso del tiempo y el clima de la comarca, consisten en la limpieza manual de toda la cubierta, el reasentamiento de las piezas desplazadas y la sustitución de las tejas rotas por nuevas piezas cerámicas curvas fijadas con mortero.

Dado el volumen y la altura del coso de la plaza de San Francisco, los operarios están haciendo uso de una plataforma elevadora para acceder a las zonas más complejas de la techumbre.

Desde la Concejalía de Urbanismo subrayan que este proyecto forma parte del plan de conservación continua de las infraestructuras municipales y de la protección del catálogo del Plan Especial del Conjunto Histórico (PECH).

El objetivo final no es otro que prolongar la vida útil del edificio, garantizar su seguridad y mantener a punto una de las plazas de toros más representativas de la provincia de Zamora.