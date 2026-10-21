El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, ha asistido al replanteo previo al inicio de las obras de construcción de dos nuevos puentes. Diputación de Zamora

La Diputación de Zamora inicia el replanteo de dos nuevos puentes sobre el río Tera: plazo de ejecución de 11 meses

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Fáundez, ha acudido este miércoles al replanteo previo al inicio de las obras de construcción de dos nuevos puentes en el río Tera, en la carretera ZA-P-1508, entre Santa Marta de Tera y Santa Croya de Tera.

La actuación dispone de un plazo de ejecución de 11 meses y Faúndez ha estado acompañado por el diputado de Obras Municipales, Manuel Martín, la diputada de Carreteras, Atilana Martínez, y el diputado por Benavente, Emilio Fernández.

También ha estado el alcalde de Camarzana de Tera, Jaime Panizo, el de la entidad local menor de Santa Marta de Tera, Manuel Francisco García, la alcaldesa de Santa Croya de Tera, María Victoria Mateos, y técnicos del área de obras de la institución provincial, además de representantes de la empresa adjudicataria.

La Diputación de Zamora ha adjudicado las obras a la empresa ALVAC, S.A., por un importe de 1.887.658,17 euros, para llevar a cabo la sustitución integral de los dos puentes que hay, cuya situación actual hace inviable una rehabilitación integral.

La actuación contempla la demolición de los dos puentes existentes y la construcción de otros nuevos en sus mismas ubicaciones, debido al precario estado de conservación que presentan las estructuras actuales.

Los puentes se encuentran en la carretera ZA-P-1508, entre Santa Marta de Tera y el puente que cruza el cauce principal del río Tera. Ambas estructuras salvan sendas vaguadas naturales de la llanura de inundación del río, por las que circula agua o que se encuentran frecuentemente ocupadas por ella.

En la actualidad, la anchura de la plataforma de los puentes es insuficiente para permitir el paso simultáneo de dos vehículos, por lo que el tráfico se regula a través señalización vertical.

Esta circunstancia, junto al estado de conservación de las estructuras, hace necesaria una intervención integral para mejorar las condiciones de seguridad y garantizar la funcionalidad de la carretera provincial.

Ambos puentes contarán con una anchura total de 12 metros, que incluye 3 metros de calzada en cada sentido, arcén de medio metro y aceras de 2.5 metros en cada lado de cara a garantizar la seguridad de los numerosos peregrinos que lo utilizan para dirigirse a la Iglesia de Santa Marta, punto neurálgico dentro del Camino Sanabrés hacia Santiago de Compostela.

La construcción de los nuevos puentes permitirá disponer de infraestructuras renovadas, adaptadas a las necesidades de la vía y preparadas para ofrecer mejores condiciones de circulación a sus usuarios.

El proyecto contempla la construcción de dos puentes con características estructurales distintas, diseñados para responder a las condiciones de cada emplazamiento.

El puente número 1 tendrá una estructura de tres vanos y un tablero convencional de vigas tipo doble T. La longitud será de 40,80 metros entre los ejes de los estribos, y tendrá luces de 10,20 metros, 20,40 metros y 10,20 metros.

Por su parte, el puente número 2 será una estructura de un único vano, también con un tablero convencional de vigas tipo doble T. Su longitud entre los ejes de los estribos será de 30 metros y dispondrá de una luz libre de 28,30 metros entre los paramentos vistos de los estribos.

La ejecución de ambas estructuras incluye la pavimentación de las calzadas y las aceras, además de la instalación de los correspondientes sistemas de contención para mejorar la seguridad de los usuarios de la carretera.

Las obras contemplan también la ampliación de la plataforma de la carretera en los accesos a los puentes, el refuerzo del firme y la renovación de la señalización horizontal y vertical, además del balizamiento correspondiente.

El tráfico seguirá circulando

Con el objetivo de mantener la continuidad de las comunicaciones durante la ejecución de los trabajos, el proyecto tiene previsto habilitar una calzada provisional durante parte del periodo de las obras, siempre que las condiciones hidráulicas del río Tera lo permitan.

Esta solución permitirá compatibilizar, en la medida de lo posible, el desarrollo de los trabajos con la circulación por la carretera provincial. Su uso estará condicionado por la evolución de las condiciones hidrológicas del río y por las necesidades de seguridad durante la ejecución de la actuación.

La planificación de los trabajos han de tener en cuenta las características del entorno y la presencia de zonas de la llanura de inundación que pueden quedar ocupadas por el agua.

La actuación renovará estas dos infraestructuras de la carretera ZA-P-1508, mejorará sus accesos y reforzará las condiciones de seguridad y funcionalidad de la vía provincial entre Santa Marta de Tera y Santa Croya de Tera.