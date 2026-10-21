El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, y el diputado de Deportes, Juan del Canto en una imagen de archivo. Diputación de Zamora.

La Audiencia de Zamora desestima el recurso de Javier Faúndez y Juan Del Canto y declararán como investigados

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, y el diputado de Deportes, Juan del Canto Sevillano, han expresado su "absoluto respeto y acatamiento" al auto emitido por la Audiencia Provincial de Zamora, que ha desestimado el recurso de apelación presentado por sus defensas contra la citación para declarar en calidad de investigados por el caso 'Ultra Sanabria'.

En su resolución, el tribunal provincial sostiene que la motivación de la citación judicial resulta plenamente suficiente al remitirse a la documentación acumulada en la causa y a los argumentos del auto de reforma previo.

La Audiencia considera que ambos dirigentes disponen de la información necesaria para conocer los hechos por los que serán interrogados y ejercer su derecho de defensa, descartando así cualquier escenario de indefensión material.

Tranquilidad y colaboración con la Justicia

Tras confirmarse el rechazo a su apelación, Faúndez y Del Canto comparecerán ante el juzgado el próximo 23 de diciembre de 2026.

Ambos responsables políticos han subrayado su predisposición a colaborar con los tribunales y ofrecer todos los detalles sobre su intervención en los expedientes administrativos que se encuentran bajo investigación.

"Acatamos la resolución de la Audiencia Provincial con absoluto respeto y mantenemos nuestra plena confianza en la Justicia. Compareceremos con tranquilidad, asistidos por nuestra defensa, para explicar nuestra actuación y contribuir al esclarecimiento de los hechos", han trasladado a través de un comunicado conjunto.