Colas en la apertura de la nueva tienda de la cadena O'Dreams en Zamora. Diego Ángel Restrepo / O'Dreams. Tiktok.

Fiebre por los donuts gratis en Zamora: infinitas colas por la apertura de una tienda de una conocida cadena internacional

Fiesta, ambiente 'instagrammeable' y una gran respuesta del público joven. La calle San Miguel de Zamora vivió el pasado sábado 17 de octubre una jornada de auténtica expectación con el desembarco de O’Dreams (Dreams Donuts), la famosa cadena internacional de repostería creativa.

La apertura de la tienda en el número 1 de esta céntrica vía superó todas las previsiones con largas colas de clientes desde primeras horas de la mañana, atraídos por el reclamo de 500 donuts de regalo para los primeros en llegar.

El estreno en la capital zamorana, fijado a las 12:00 horas, se convirtió en todo un acontecimiento local.

Además de los bollos gratuitos de bienvenida, los asistentes pudieron participar en una ruleta de premios y probar la oferta estrella del local, que combina más de una docena de variedades de donuts glaseados y personalizados con 'bubble teas', cafés, batidos cremosos y galletas.

El fenómeno internacional de la 'repostería rosa'

La llegada a Zamora supone un nuevo paso en la rápida expansión de esta franquicia fundada en 2020 en Bélgica por Ilyass Aoussar, a quien en el sector apodan como el 'Willy Wonka belga'.

Lo que comenzó como un pequeño proyecto enfocado en crear espacios de reunión de estética cuidada y tonos pastel, se ha transformado en un gigante europeo que suma ya más de 125 tiendas repartidas en siete países ―Francia, Bélgica, España, Italia, Suiza, Luxemburgo e incluso territorios de ultramar como Martinica o Reunión―.

En el caso de España, Zamora se suma a la selecta lista de ciudades que ya contaban con un establecimiento de la marca, entre las que figuran Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Almería y Tenerife.

La firma, galardonada en 2024 con el premio 'Wallonia Export Start Award' por su proyección internacional e innovación, busca posicionarse en el centro zamorano no solo como una pastelería, sino como un punto de encuentro para meriendas, cumpleaños y eventos personalizados.

Desde la dirección de la compañía han trasladado su satisfacción por el "éxito rotundo" y la calurosa bienvenida brindada por los vecinos de la ciudad, destacando que el entusiasmo de la comunidad zamorana es el mejor respaldo para consolidar su presencia en Castilla y León.