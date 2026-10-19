La feria del dulce ideal para visitar este fin de semana: catas de chocolate, conciertos en directo y 12 puestos artesanos

Los amantes del dulce tienen una cita marcada en el calendario en pleno centro de Zamora. La histórica Casa Guerra, en la transitada calle Santa Clara, se convertirá durante el fin de semana del 24 y 25 de octubre en el escenario de 'Endulza', un nuevo certamen dedicado a poner en valor la repostería, el chocolate y los productos artesanales de la provincia.

La iniciativa está impulsada por las firmas Sinergias y Vitaliza, y cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Zamora, la Diputación y la colaboración de Unicaja, que ha cedido este espacio modernista para la ocasión.

El encuentro reunirá a doce expositores, entre obradores y pequeños productores, que llevarán a la Casa Guerra desde chocolates y mermeladas hasta recetas tradicionales y nuevas apuestas del sector.

Más allá de la venta directa, la cita quiere servir de escaparate al talento local y mostrar la convivencia entre los grandes maestros pasteleros de la provincia y las nuevas generaciones que están tomando el relevo en los obradores zamoranos.

Los puestos se podrán visitar tanto el sábado como el domingo en horario de 11:00 a 15:00 y de 18:00 a 21:00 horas.

Impulso a los productos locales y atractivo para el turismo

En la presentación de la feria, el concejal de Turismo de la capital, Christoph Strieder, señaló que esta propuesta busca dar el sitio que merece a la tradición repostera y chocolatera zamorana, a la que definió como un pilar fundamental de la identidad gastronómica de la zona.

Desde la Diputación, el vicepresidente primero y diputado de Turismo, Víctor López de La Parte, remarcó la oportunidad que supone organizar este evento en las vísperas del Puente de Todos los Santos para sumar atractivo a la ciudad, atraer visitantes y dinamizar la actividad económica de la capital.

Talleres de maridaje, cata de miel y música en directo

Junto a la zona expositiva y de venta directa, la organización ha diseñado un programa de actividades paralelas para complementar la experiencia.

El público podrá participar en un taller dedicado al origen del chocolate y su maridaje impartido por Álvaro Artesanos junto a Bodegas Alonso Cuesta y Cantal Gallo, así como en una cata guiada por la responsable de Miel de Campos para divulgar el uso de la miel como alternativa natural al azúcar.

Cartel de la Feria Endulza Zamora. Endulza.

El ambiente festivo en la Casa Guerra estará amenizado por actuaciones musicales en directo, que contarán con el concierto de la cantautora Lucía Gonzalo durante la tarde del sábado y el pase del grupo Acacia el domingo a las 13:00 horas.