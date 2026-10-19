Abierto el plazo de inscripción para el VIII Congreso Silver Economy en Zamora: gratuito y con más de 60 expertos

Zamora ya prepara la octava edición de su gran cita con la 'Silver Economy', el encuentro de referencia para hablar de longevidad, atención a la dependencia y oportunidades de negocio asociadas al envejecimiento.

Los organizadores han abierto hoy el plazo para reservar plaza de cara a las jornadas que se celebrarán en la capital los días 26, 27 y 28 de noviembre.

El trámite para asistir como público se realiza a través de un formulario en la página web oficial del foro.

Un año más, la entrada será totalmente gratuita, un detalle clave si se tiene en cuenta que la plaza por congresista está valorada en unos 500 euros y que la organización asume para garantizar que el conocimiento y las experiencias del sector lleguen a profesionales, estudiantes e interesados sin trabas económicas.

Junto al registro de asistentes, también se ha activado la convocatoria para presentar trabajos, proyectos y estudios de investigación.

Quienes compartan sus iniciativas optarán a cuatro premios financiados por la Fundación Caja Rural de Zamora que suman 9.000 euros en metálico: 5.000 euros para la mejor comunicación del congreso, 2.000 euros para el trabajo más destacado en buenas prácticas y dos accésits de 1.000 euros para los mejores pósteres presentados.

Sesenta ponentes para debatir sobre cuidados y tecnología

El congreso, que cuenta con el reconocimiento de Interés Sanitario por su impacto en la salud pública y el cuidado de los mayores, reunirá a más de sesenta expertos y panelistas de distintos países. Durante los tres días de ponencias se abordará cómo adaptar las ciudades y las empresas a una población cada vez más longeva.

Entre las temáticas principales de esta edición destacan el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la calidad de vida, los modelos de negocio emergentes en torno a la economía plateada, la creación de empleo en el sector de los cuidados y las distintas fórmulas para fomentar el emprendimiento en una sociedad madura.