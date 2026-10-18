Zamora se tiñe de verde y rosa con más de 7.000 participantes en la Carrera Mucho x Vivir: "Hay una gran respuesta"

Zamora volvió a demostrar su compromiso con la lucha contra el cáncer.

Más de 7.000 personas participaron en la XVIII Carrera Mucho x Vivir 2026, una cita que llenó de verde y rosa las calles más céntricas de la ciudad y que reunió, un año más, a cientos de familias, amigos y ciudadanos dispuestos a colaborar con una causa común.

La prueba, organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), contó con el apoyo de Iberdrola como patrocinador principal.

Los fondos recaudados se destinarán a impulsar la investigación contra el cáncer, mejorar su diagnóstico y tratamiento y desarrollar iniciativas de sensibilización social.

Más allá de su carácter deportivo, la carrera se ha convertido en un encuentro marcado por la solidaridad y el apoyo a quienes padecen la enfermedad.

La elevada participación volvió a poner de manifiesto la implicación de los zamoranos con una causa que busca avanzar en la investigación y acompañar a los pacientes y sus familias.

La colaboración entre Iberdrola y la AECC se mantiene también a través de otras iniciativas.

Autoridades en linea de salida. Iberdrola-AECC Zamora. Cedida

Entre ellas figura el proyecto Juntos contra el cáncer, que permite a los clientes de la compañía realizar aportaciones mensuales a la asociación, duplicadas por Iberdrola.

El delegado de Iberdrola en Castilla y León, Miguel Calvo, destacó la respuesta de los participantes y el valor de este tipo de convocatorias.

“Es una satisfacción comprobar, una vez más, la extraordinaria respuesta solidaria de los zamoranos”, señaló.