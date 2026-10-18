Andarines Mucho x vivir- Iberdrola-AECC Zamora.

Andarines Mucho x vivir- Iberdrola-AECC Zamora. Cedida

Zamora

Zamora se tiñe de verde y rosa con más de 7.000 participantes en la Carrera Mucho x Vivir: "Hay una gran respuesta"

La XVIII edición de la prueba solidaria volvió a llenar las calles del centro de la ciudad para apoyar la lucha contra el cáncer.

Más información: La carrera contra el cáncer de Zamora volverá a teñir de verde los espacios más importantes de la ciudad

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Zamora volvió a demostrar su compromiso con la lucha contra el cáncer.

Más de 7.000 personas participaron en la XVIII Carrera Mucho x Vivir 2026, una cita que llenó de verde y rosa las calles más céntricas de la ciudad y que reunió, un año más, a cientos de familias, amigos y ciudadanos dispuestos a colaborar con una causa común.

La prueba, organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), contó con el apoyo de Iberdrola como patrocinador principal.

Presentación de la marcha contra el cáncer 'Mucho por Vivir'

Los fondos recaudados se destinarán a impulsar la investigación contra el cáncer, mejorar su diagnóstico y tratamiento y desarrollar iniciativas de sensibilización social.

Más allá de su carácter deportivo, la carrera se ha convertido en un encuentro marcado por la solidaridad y el apoyo a quienes padecen la enfermedad.

La elevada participación volvió a poner de manifiesto la implicación de los zamoranos con una causa que busca avanzar en la investigación y acompañar a los pacientes y sus familias.

La colaboración entre Iberdrola y la AECC se mantiene también a través de otras iniciativas.

Autoridades en linea de salida. Iberdrola-AECC Zamora.

Autoridades en linea de salida. Iberdrola-AECC Zamora. Cedida

Entre ellas figura el proyecto Juntos contra el cáncer, que permite a los clientes de la compañía realizar aportaciones mensuales a la asociación, duplicadas por Iberdrola.

El delegado de Iberdrola en Castilla y León, Miguel Calvo, destacó la respuesta de los participantes y el valor de este tipo de convocatorias.

Es una satisfacción comprobar, una vez más, la extraordinaria respuesta solidaria de los zamoranos”, señaló.