Zamora sale de nuevo a la calle para reclamar mejoras en los servicios ferroviarios y recuperar el ‘tren madrugador’

Unas 500 personas se concentraron hoy en la plaza de la Constitución, en la capital zamorana, para reclamar mejoras en los servicios ferroviarios.

Lo han hecho con especial hincapié en la reimplantación del denominado ‘tren madrugador’ que llegue a Madrid antes de las ocho de la mañana y que fue suprimido durante la pandemia de coronavirus.

Las personas concentradas frente a la Subdelegación del Gobierno en Zamora pidieron también dos servicios diarios de ida y vuelta que comuniquen Puebla de Sanabria, Zamora y Valladolid, tal y como defendió la Mesa de Trabajo por la Mejora de los Servicios Ferroviarios de Zamora.

Cuyas reivindicaciones fueron secundadas de forma unánime por Izquierda Unida, el Partido Socialista, el Partido Popular, Vox y Zamora Sí, los cinco partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Zamora.

“El jueves estuvimos 30 minutos parados en Medina esperando a que pasara el otro tren. Son cosas que nos complican mucho la vida diaria. Todos los días llegamos tarde diez minutos, mínimo, y hay días que una hora”, denunció la secretaria de la Asociación de Usuarios del AVE, Carolina Dillana.

“Eso complica mucho nuestro trabajo. Hay gente a la que le dicen algo en el trabajo, otros tenemos que hacer más horas por la tarde porque llegas más tarde por la mañana y todo eso es tiempo fuera de casa y tiempo que no puedes estar con tu familia”, indicó.

En este contexto, la vicepresidenta de Ausave recalcó que “ya ha habido gente que se ha tenido que ir a Valladolid porque allí los trenes son más fiables, hay muchos más servicios y salen mucho antes” y apostilló: “Otros tienen que irse a dormir a Madrid porque por la mañana tienen algo muy importante. Es algo insostenible. Zamora ya está perdiendo población porque no hay un tren madrugador” .

Por su parte, el presidente de Ausave, José Ramón Andrés, incidió en que “no se trata de llegar a Madrid a las ocho porque, una vez llegas, tienes que desplazarte a tu puesto de trabajo” lo que suele llevar otra media hora.

“En su momento, tuvimos ese tren y funcionó muy bien. Otra de las cosas que pedimos es el desdoblamiento de la vía para minimizar los retrasos y los problemas que generan. Ha sido muy bonito crear la línea como oferta de servicio público pero luego no la dotan de trenes que estén protegidos por el servicio público”, criticó.

Servicio público

“Parece una tontería pero es muy importante porque si esto es cubierto con el servicio público, ese tren luego no lo pueden cambiar de hora, como siempre dicen, debido a motivos comerciales. Eso es un tema muy importante y necesario”, afirmó. Además, hizo hincapié en que “se vende un servicio que, luego, no se da” y recordó que “no es un tema de rentabilidad económica”

“Yo ya he dicho que no me ponga ninguna reunión antes de las nueve y media. Y, aun así, no me da tiempo a llegar a muchas de ellas. Con qué cara miro yo a mis compañeros, diciendo que no puedo llegar a mi hora de trabajo. Es algo completamente ilógico, levantándote a las seis y media de la mañana. Hay tramos en los que el tren va a 30 kilómetros por hora y tramos limitados a 70. ¿Eso es un servicio de Alta Velocidad?”, preguntó.

“Ni se molestan en el mantenimiento de vías. Tenemos trenes con averías constantes y el precio de los billetes se sigue incrementando”, apuntó.