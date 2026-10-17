El mercado medieval ideal para visitar este fin de semana: 70 puestos, abierto de 11:00 a 23:00 y torneos de caballeros

Con la llegada del otoño, los mercados medievales se sitúan como uno de los planes familiares más aclamados por el público. Un viaje al pasado que combina el comercio artesanal con espectáculos de época que sirven como herramienta educativa para los más pequeños.

En Zamora es uno de los planes estrella para estas fechas. Aunque en este mes de octubre de forma excepcional, pues se suele celebrar en septiembre, el mercado medieval es una de las actividades estrella de la programación del Ayuntamiento en estos días.

El mercado abrió sus puertas el pasado jueves, 15 de octubre, y permanecerá operativo hasta este domingo, día 18. Todavía es una opción idónea para rellenar el fin de semana, sobre todo si no se reside muy lejos de la ciudad de Zamora.

Alrededor de 70 puestos se han desplegado por el casco histórico de la ciudad y, además, se han programado cerca de 60 actividades gratuitas para estos días. Entre ellos, destacan los torneos de caballeros, que celebran varios pases cada día.

Los puestos están abiertos de manera ininterrumpida de 11:00 a 23:00 horas y durante la cita también se celebran las representaciones teatrales sobre el Cerco de Zamora.

El mercado

El mercado está organizado por la empresa Balconet con el respaldo del Ayuntamiento de Zamora, que se encargan estos días de vestir de gala el casco histórico de la ciudad para que vecinos y visitantes sientan que se encuentran en la Edad Medieval.

El cambio de fecha se debe, según explicó el concejal de Promoción Económica, David Gago, a su solapamiento con la Feria Fromago 2026, que tuvo lugar en las fechas habituales de celebración del mercado.

El objetivo era optimizar la oferta turística que Zamora ofrece a sus visitantes. En cualquier caso, el edil explicó que la decisión fue "bien acogida y que podría ser definitiva a tenor de los resultados obtenidos".

Tanto el mercado como las actividades se congregan en el entorno monumental entre la plaza de la Catedral y la iglesia de la Magdalena. En este espacio, además de los puestos, se celebrarán las cerca de 60 actividades que ha organizado el Ayuntamiento.

Propuestas para todos los públicos dentro de una programación que se distribuye tanto en horario de tarde como de mañana. El objetivo es asegurar una vivencia inmersiva durante todo el día.

Uno de los principales atractivos de este año son los torneos de caballeros. Este espectáculo de destreza y combate tendrá lugar en la zona del arco de Doña Urraca.

Para este sábado, hay pases programados a las 12:00, 19:00 horas y 21:00 horas, mientras que para el domingo, 18 de octubre, serán a las 11:45 y 19:00 horas. Estarán protagonizados por la compañía Cia Regnator.

Para los amantes de los oficios, también habrá artesanía en vivo con demostraciones ininterrumpidas de la mano de los maestros artesanos. Actividades de animación e inmersión con pasacalles teatralizados completan la amplia oferta de actividades.

La ambientación musical continuada no faltará y los más pequeños tienen un rincón infantil con cuentacuentos, títeres, talleres participativos y atracciones temáticas como un tiovivo de dragones.

Rememorar la historia de Zamora

La cita también sirve para que vecinos y visitantes puedan conocer los hechos históricos que acontecieron en la ciudad. Los grupos de teatro locales han colaborado para preparar diferentes obras basadas en lo que ocurrió hace siglos en la urbe.

El momento álgido de las jornadas se celebrará este domingo, con la representación del entierro de los hijos de Arias Gonzalo. Todo comenzará con un cortejo fúnebre que irá desde el interior del Castillo de Zamora y discurrirá por el recinto del mercado, hasta llegar al parque de San Martín.

Este es el antiguo emplazamiento de la iglesia de San Martín de los Caballeros. En este punto se escenificarán las exequias y los emblemáticos diálogos entre los personajes históricos que reviven la leyenda zamorana.

A partir de las 22:00 horas, el mercado medieval pondrá punto final a su edición de 2026 con este desfile de clausura que servirá, a su vez, como el inicio de la cuenta atrás para volver a repetir la cita el próximo año.