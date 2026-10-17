Fallece un motorista tras salirse de la vía en la N-122, en Zamora

Un motorista ha fallecido este viernes tras sufrir una salida de vía en la carretera N-122, a la altura del kilómetro 453, en la provincia de Zamora.

El accidente se produjo a las 21:09 y fue comunicado al Centro de Emergencias Castilla y León 1-1-2 a través de varias llamadas de alerta.

Según han informado los alertantes, el motorista había sufrido una salida de vía y se encontraba herido de gravedad.

Tras recibir el aviso, el centro de emergencias ha movilizado a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias de Sacyl, que ha enviado los recursos necesarios para atender al accidentado.

Sin embargo, a su llegada, el personal sanitario no ha podido salvar la vida del motorista y ha confirmado su fallecimiento en el lugar del siniestro.