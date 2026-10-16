Integrantes de los diferentes cargos que ha nombrado para la diócesis de Zamora, Monseñor Fernando Varela. Diócesis de Zamora.

El obispo de Zamora reorganiza la estructura jurídica de la Diócesis y separa el Gobierno de la Justicia eclesiástica

Impulso al rigor institucional, la seguridad jurídica y la transparencia en la Iglesia zamorana. El obispo de la Diócesis de Zamora, Fernando Valera, firmó este jueves, 15 de octubre —coincidiendo con la festividad de Santa Teresa de Jesús—, una serie de decretos para reestructurar de forma integral el Tribunal Eclesiástico y los servicios jurídicos de la sede diocesana.

El objetivo principal de este movimiento es marcar una separación nítida entre las responsabilidades ejecutivas de gobierno y las de administración de justicia.

Hasta la fecha, ambas tareas recaían en la misma figura. Tras esta reforma, la Vicaría General y la Vicaría Judicial se independizan organizativamente. Pedro Faúndez Mayo continuará al frente de la Vicaría General centrado en la labor ejecutiva de gobierno, al tiempo que pasa a ejercer como juez diocesano.

Por su parte, la dirección del Tribunal Eclesiástico y de la Vicaría Judicial la asume Juan José Carbajo Cobos —hasta ahora notario y actuario del organismo— por un mandato de tres años.

Nueva Delegación Episcopal de Coordinación y refuerzo letrado

Dentro de esta reestructuración, D. Fernando Valera ha decretado la creación de la Delegación Episcopal para la Coordinación del Tribunal Eclesiástico, Asuntos Jurídicos, Administrativos y Civiles. Al frente de este órgano ha nombrado por tres años a Raúl Román Sánchez, promotor de justicia diocesano.

Esta delegación velará por la correcta aplicación del derecho eclesiástico y civil, la protección de los fieles, la prevención de litigios y el fomento de la transparencia institucional.

El organigrama del Tribunal Eclesiástico para el próximo trienio se completa con el nombramiento de José Francisco Matías Sampedro como vicario judicial adjunto, mientras que Edgardo Rivera Chica se incorpora junto a Pedro Faúndez como juez diocesano.

Por su parte, José Manuel Rubio Maldonado deja la judicatura para pasar a desempeñarse como notario actuario, encargado de autenticar y dar fe de las actuaciones procesales.

En el área técnica, el prelado ha designado a Israel López Campos como nuevo abogado y letrado de la Diócesis de Zamora.

Además de dirigir la asesoría jurídica y el área de recursos humanos, López Campos asumirá la responsabilidad del cumplimiento normativo, supervisando el plan de prevención de delitos e integridad institucional y coordinando el canal interno de denuncias.