Imagen del vehículo tras el accidente de tráfico en el término de Alcañices (Zamora). Diputación de Zamora.

Herido un anciano de 80 años tras quedar atrapado en su coche en un accidente de tráfico en una carretera de Zamora

Aparatoso siniestro vial en la comarca de Aliste con el balance de dos personas heridas. Un varón de avanzada edad ha tenido que ser evacuado en helicóptero medicalizado este viernes, 16 de octubre, tras resultar atrapado en el interior de su vehículo a causa de un accidente de tráfico registrado en el kilómetro 522 de la carretera N-122, en las inmediaciones de Alcañices y a la altura del cruce hacia la localidad de Santa Ana.

El choque también se ha saldado con un segundo hombre herido de carácter leve.

El suceso ha movilizado a los servicios de emergencia a las 16:34 horas, momento en el que la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León ha recibido el aviso de una colisión frontolateral entre dos turismos.

Bomberos de Aliste presentes en la evacuación del herido en el accidente. Diputación de Zamora.

Tras la alerta, el Centro Coordinador ha activado a la Guardia Civil de Tráfico, a Emergencias Sanitarias - Sacyl y a los bomberos del Parque Tierras de Aliste, perteneciente al Consorcio Provincial de la Diputación de Zamora y con base en San Vitero.

Evacuación, traslado aéreo a Salamanca y regulación del tráfico

A su llegada al punto del impacto, las dotaciones del parque de San Vitero han acometido las maniobras de excarcelación y descarcelamiento del habitáculo para liberar con seguridad al conductor atrapado.

Una vez rescatado, el octogenario ha sido estabilizado in situ por el personal sanitario del Sacyl desplazado a la zona, que ha determinado su traslado aéreo de urgencia hasta el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca dada la gravedad de las lesiones.

Por su parte, la Guardia Civil se ha encargado de regular la circulación en este tramo de la red nacional para evitar nuevos riesgos y ha instruido el atestado correspondiente para esclarecer las causas exactas del choque.