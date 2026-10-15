Ponencia de las jornadas de InfoSalud de la Fundación Caja Rural de anteriores ediciones. Archivo.

'Una mente cuidada, un futuro mejor': Caja Rural de Zamora impulsa dos jornadas sobre alzhéimer y deterioro cognitivo

Nuevas pautas, respuestas claras y herramientas legales para familias y cuidadores. La Fundación Caja Rural de Zamora, en colaboración con la asociación Afa Zamora y el respaldo de la Diputación Provincial, pondrá en marcha los próximos días 19 y 21 de octubre una nueva edición de su ciclo divulgativo 'InfoSalud', que este año se desarrollará bajo el lema 'Una mente cuidada, un futuro mejor'.

Las sesiones buscan arrojar luz sobre uno de los principales retos sanitarios, emocionales y sociales de la sociedad actual: el avance del alzhéimer y otras enfermedades neurodegenerativas.

El programa reunirá a expertos de la psicología, el derecho y el ámbito notarial en el Paraninfo del Colegio Universitario de Zamora para abordar tanto la detección precoz de los primeros síntomas como las decisiones jurídicas clave que conviene formalizar a tiempo tras un diagnóstico.

Un programa en dos bloques: impacto terapéutico y aspectos legales

La primera de las ponencias tendrá lugar el lunes 19 de octubre a las 20:00 horas.

La psicóloga y responsable del Área Terapéutica de Afa Zamora, Laura Manteca Freire, impartirá la charla 'Deterioro cognitivo inicial... ¿Qué hacer? Necesidades, decisiones y nuevos retos', donde desgranará las señales de alarma tempranas, las necesidades afectivas e investigadoras iniciales y los primeros pasos que deben dar el paciente y su entorno familiar.

La segunda cita llegará el miércoles 21 de octubre, también a las 20:00 horas, centrada en la vertiente jurídica bajo el título 'Tomar decisiones a tiempo. Cuestiones legales y prácticas ante un diagnóstico de demencia'.

La sesión estará conducida por la abogada Marta Rodríguez Valdesogo y la notaria Teresa Rodríguez de Castro, quienes detallarán la importancia de planificar aspectos patrimoniales, poderes preventivos y salvaguardas legales antes de que la enfermedad limite la capacidad de decisión.

Mediante la llegada de esta edición del ciclo, la Fundación Caja Rural reafirma su apuesta por la divulgación médica accesible y el apoyo continuo a las familias zamoranas.