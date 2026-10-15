Inauguración de la IX Feria de Empleo y Emprendimiento 'Zamora Emplea' en el Teatro Ramos Carrión. Diputación de Zamora. Meta.

Éxito en la novena edición de la feria Zamora Emplea: 40 empresas, más de 160 puestos de trabajo y 900 inscritos

Oportunidades reales para fijar población y construir un proyecto de vida sin salir de la provincia. El Teatro Ramos Carrión de la capital zamorana ha acogido este jueves la novena edición de la Feria de Empleo y Emprendimiento Zamora Emplea, un escaparate laboral organizado por la Cámara de Comercio de Zamora junto al Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León (ECyL).

La cita ha conectado a 40 empresas e instituciones comprobado interés reclutador con más de 900 personas inscritas que buscaban acceder al mercado de trabajo o dar un giro a sus carreras profesionales.

La jornada ha contado con una destacada representación de las principales instituciones del territorio, encabezada por el presidente de la Cámara de Comercio, Enrique Oliveira; el gerente autonómico del ECyL, Jesús Blanco; el vicepresidente cuarto y diputado de Desarrollo Económico, Emilio Fernández Martínez; el delegado territorial de la Junta, Fernando Prada, y el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco.

Gente visitando los stands de la IX Feria de Empleo y Emprendimiento 'Zamora Emplea'. Diputación de Zamora. Meta.

Todos han coincidido en señalar la eficacia de la colaboración público-privada para casar la demanda de las compañías locales con la cualificación de los jóvenes y trabajadores zamoranos.

"Oportunidades para trabajar en tu casa y sin edadismo"

Durante la apertura, Enrique Oliveira ha valorado la consolidación del certamen: "Hay 40 empresas ofreciendo más de 160 empleos. Las oportunidades y el talento deben conjugarse porque suponen un beneficio directo para el futuro de Zamora. Merece la pena trabajar, emprender y construir un proyecto de vida en nuestra tierra".

En la misma línea, el gerente autonómico del ECyL, Jesús Blanco, ha subrayado que la feria demuestra que existen opciones reales en el mercado local. "Estamos sacando a la calle la labor de intermediación que hacemos en las oficinas.

Autoridades presentes en la inauguración de la IX Feria de Empleo y Emprendimiento 'Zamora Emplea'. Diputación de Zamora. Meta.

Hemos citado con nombres y apellidos a personas para que hagan entrevistas cara a cara con los empleadores y encuentren trabajo en su propia casa", ha destacado.

Blanco ha querido enviar también un mensaje rotundo sobre el mercado laboral actual, desmontando prejuicios vinculados a la trayectoria de los aspirantes: "Hoy no existe el edadismo. Cuando hablas con una empresa inteligente, lo que busca son personas con ganas, actitud y experiencia. Con independencia de la edad, se puede trabajar y hacerlo en Zamora".

Ponencias con acento zamorano, talleres con IA y Fuerzas Armadas

El programa divulgativo ha arrancado con la conferencia inaugural del meteorólogo zamorano de La Sexta, Francisco Cacho, seguida por la intervención de la arquitecta y divulgadora Beatriz Barrio bajo el título '¿Y si el trabajo que buscas todavía no existe?'.

IX Feria de Empleo y Emprendimiento 'Zamora Emplea'. JL. Leal. ICAL.

A lo largo del día se han celebrado mesas redondas centradas en las demandas del tejido productivo, con la participación de directivos de firmas como Molendum Ingredients, Contratas y Obras San Gregorio, Grupo Tecopy, Marae, Freigel Food Solutions o Meinly Labs, además de entidades como la Fundación Intras o las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Los asistentes han podido acceder a sesiones de orientación personalizada, puestos informativos de los servicios públicos de empleo, un simulador de conducción y una innovadora propuesta en la Sala Azemur, donde se facilitaban fotografías profesionales generadas con Inteligencia Artificial para actualizar los currículums de los participantes.