El diputado de Juventud y Deportes, Juan del Canto; el presidente de la Ifeza, Emilio Fernánez, la representante de Caja Rural de Zamora, Laura Huertos y el presidente de la Federación de Caza de Zamora, David Pascual. Diputación de Zamora.

El Día del Cazador llega a Zamora con exhibiciones de cetrería, tiro al plato, galgos y gastronomía popular

El recinto ferial de Ifeza se convertirá este sábado, 17 de octubre, en el gran punto de encuentro de las costumbres, la actividad cinegética y el deporte autóctono de la provincia.

La Federación de Caza de Zamora, en colaboración con la Federación de Castilla y León de Galgos y el patrocinio de la Diputación Provincial y Caja Rural de Zamora, ha presentado la primera edición del 'Día del Cazador y del Mundo Rural', una cita concebida para poner en valor la cultura rural mediante un completo programa festivo para todos los públicos.

La presentación oficial ha contado con la participación del diputado de Juventud y Deportes, Juan del Canto, el vicepresidente cuarto de la Diputación y presidente de IFEZA, Emilio Fernández, la representante de Caja Rural de Zamora, Laura Huertos, y el presidente de la federación organizadora, David Pascual.

Día del cazador en Ifeza. Diputación de Zamora.

Durante su intervención, Del Canto ha destacado el enorme arraigo de la caza en la provincia —segunda disciplina deportiva con más licencias federativas tras el fútbol— y ha valorado el papel clave de estas jornadas para "transmitir los valores y dar a conocer el mundo rural y cinegético desde el respeto y la convivencia".

Por su parte, el presidente de la Federación de Caza de Zamora, David Pascual, ha remarcado que el certamen nace sin ánimo de lucro y con el esfuerzo de entidades y exhibidores íntegramente zamoranos.

"Es un día pensado para disfrutar en familia, con actividades para los más pequeños de principio a fin, exhibiciones de alto nivel y el ambiente festivo habitual de nuestras tradiciones", ha señalado.

Competiciones, gastronomía local y actividades infantiles

La programación arrancará a primera hora de la mañana con uno de sus atractivos más esperados: la 'I Copa Zamora de Galgos (regates)', cuyas clasificatorias darán comienzo a las 09:00 horas, antes de disputar las semifinales (11:15 h) y la gran final fijada para las 13:00 horas.

En paralelo, los aficionados podrán disfrutar del Campeonato de Petanca 'Virgen del Pilar' y del II Campeonato Compak Sporting de tiro al plato, que ofrecerá 40 plazas limitadas.

El apartado de exhibiciones incluirá muestras de cetrería a cargo del Club Cetreros Bajoz, adiestramiento de perros de muestra y San Huberto, un curso abierto de tiro con arco y una exhibición de doma vaquera a cargo del finalista del Campeonato de España Jonathan Guerra Rico.

Actividades del día del Cazador en Zamora 2026. Diputación de Zamora.

Además, el campo del conocimiento científico tendrá su espacio a las 13:30 horas con una ponencia sobre sanidad de fauna silvestre impartida por veterinarios de la Junta de Castilla y León y la Fundación Patrimonio Natural.

Los niños serán los grandes protagonistas con castillos hinchables, toro mecánico, concursos de disfraces, bingos infantiles de fauna y relatos.

La jornada completará su vertiente festiva con una comida popular —tickets a 10 euros— a las 14:30 horas, el tradicional concurso de caracolas, la entrega de trofeos a las 19:00 horas y el cierre musical con discoteca móvil.