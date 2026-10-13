El diputado de Desarrollo Económico, Emilio Fernández; la representante de Caja Rural de Zamora, Laura Huertos, y la directora de Synergias, Canto Marbán. Diputación de Zamora.

Zamora rinde culto a sus caldos: el I Salón de Vinos Zamoranos desembarca en el Ramos Carrión con catas y maridajes

El patrimonio vitivinícola de la provincia de Zamora se prepara para vivir una de sus citas más ambiciosas. El Teatro Ramos Carrión acogerá este próximo fin de semana, 17 y 18 de octubre, el Salón Provincial de los Vinos Zamoranos, un evento diseñado para reunir bajo un mismo techo toda la diversidad, calidad y riqueza de las bodegas del territorio, acercando el trabajo de los pequeños productores tanto al público general como a los profesionales del sector de la hostelería.

La iniciativa, presentada este martes en la institución provincial por el vicepresidente cuarto y diputado de Desarrollo Económico, Emilio Fernández, la representante de Caja Rural de Zamora, Laura Huertos, y la directora de la firma organizadora Synergias, Canto Marbán, cuenta con el patrocinio del Patronato de Turismo, Zamora es Calidad y Caja Rural, además del respaldo de la marca de calidad Exquisiteza.

El salón dará cabida a las cuatro Denominaciones de Origen de la provincia —Toro, Tierra del Vino, Arribes y Valles de Benavente— junto a los caldos de la Sierra de la Culebra, actualmente en vías de reconocimiento oficial.

Durante la presentación, Emilio Fernández ha reafirmado el compromiso de la Diputación con un sector estratégico que, a pesar de las dificultades actuales del mercado, "cuenta con una calidad magnífica que debemos promocionar entre todos para salir adelante".

En la misma línea, Laura Huertos ha subrayado que para Caja Rural "el vino es clave en una provincia agrícola como Zamora, y este tipo de certámenes son fundamentales para visibilizar el enorme potencial y las oportunidades que ofrece nuestro campo".

Un programa completo de catas, ponencias gratuitas y gastronomía local

Los asistentes al salón podrán disfrutar de un intenso programa que abarca más de una docena de catas dirigidas por 5 euros, degustaciones gratuitas de maridajes con productos agroalimentarios del sello Exquisiteza y conferencias divulgativas.

Entre los ponentes destacan el prestigioso diseñador gráfico Javier Garduño, que abordará el impacto del diseño y el etiquetado en el sector vitivinícola, y Eladio Riesco, químico, profesor y autor de 'El vino, una ensalada de polifenoles'.

La entrada general al recinto tendrá un precio de 10 euros e incluirá copa, cuelgacopas y hasta cuatro consumiciones. Para quienes deseen seguir profundizando en la oferta vinícola, se habilitarán tickets secundarios de 6 euros con tres consumiciones adicionales.

Los pases se pueden adquirir de forma anticipada en los establecimientos de 'La panera del Ché' o directamente en la taquilla del Teatro Ramos Carrión en el horario habitual del salón: de 11:00 a 15:30 y de 18:00 a 21:30 horas.