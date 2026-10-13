Los portavoces de todos los grupos municipales representados en el pleno convocan una concentración para la mejora de los servicios ferroviarios este próximo sábado. Ayto. Zamora.

Zamora se moviliza por el tren: todos los grupos municipales convocan a la ciudadanía a una gran concentración este sábado

Frente común sin fisuras en el Consistorio zamorano por la dignidad del transporte ferroviario. Todos los grupos políticos que integran la Corporación Municipal de Zamora han comparecido de forma conjunta para escenificar su respaldo absoluto a las reivindicaciones de la Mesa de Trabajo por la Mejora de los Servicios Ferroviarios y realizar un llamamiento unitario a la ciudadanía para llenar la plaza de la Constitución este sábado, 17 de octubre, a las 12:00 horas.

La comparecencia ha servido para fijar una postura institucional sin fisuras en torno a dos demandas clave para el futuro socioeconómico y demográfico de la provincia. La primera de ellas es la implantación urgente de un servicio Avant madrugador entre Zamora y Madrid que permita a los viajeros pisar la capital de España antes de las 08:00 horas.

Una medida pensada para facilitar los desplazamientos laborales diarios, permitiendo a los profesionales fijar su residencia en Zamora y desplazarse a trabajar en Alta Velocidad sin verse obligados a mudarse.

La segunda gran exigencia se enfoca en la vertebración interna de la provincia y la Comunidad: la puesta en marcha de dos frecuencias diarias de ida y vuelta en el servicio de Media Distancia entre Puebla de Sanabria, Zamora y Valladolid.

Esta mejora no solo reforzaría la conexión de las comarcas del oeste zamorano con la capital provincial, sino que potenciaría la intermodalidad entre el tren convencional y la Alta Velocidad.

Desde el Consistorio se ha remarcado que la vía institucional debe avanzar codo con codo con la movilización en la calle.

Cartel de la concentración por la mejora servicios ferroviarios para Zamora. Ausave.

"El trabajo de presión institucional debe ir de la mano con la presión social", han manifestado los representantes municipales, subrayando que la mejora de las frecuencias y horarios ferroviarios no es un lujo, sino un elemento estratégico vital para fijar población, conectar el territorio y garantizar el desarrollo de Zamora y su provincia.

Los portavoces presentes en la rueda de prensa encargada de convocar la concentración han sido Pablo Novo, portavoz del grupo IU y concejal de Obras y Movilidad del Ayuntamiento; David Gago, teniente de alcalde, concejal de Promoción Económica y portavoz del grupo PSOE; Jesús María Prada, portavoz del grupo popular; Eloy Tomé , portavoz de Zamora Sí y Fernando Lozano, portavoz del grupo Vox.