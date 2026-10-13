El PSOE de Zamora refrenda a Antidio Fagúndez y José Fernández como candidatos al Congreso y el Senado

El PSOE de Zamora volverá a presentarse a las elecciones generales con Antidio Fagúndez, su secretario provincial, y José Fernández, alcalde de Puebla de Sanabria, como cabezas de lista al Congreso de los Diputados y el Senado en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

La militancia zamorana eligió a sus representantes en un clima de consenso, de acuerdo a la lista propuesta por la Ejecutiva el pasado viernes.

De esta forma, fuentes socialistas destacaron a Ical la unidad en torno a la lista al Congreso y el Senado, de la que no formará parte Ana Sánchez, exsecretaria de Organización que declinó formar parte de la misma en este momento.

Con esto, los número uno a las dos cámaras se mantienen respecto de los comicios de julio de 2023.

Mañana se reunirá el Comité Provincial del PSOE de Zamora para aprobar la candidatura, que será remitida a la dirección autonómica, si bien le corresponde su confirmación final a la Comisión Federal de Listas que se reúne este viernes, un día antes del Comité Federal previsto en Fuenlabrada (Madrid).

La propuesta de los socialistas zamoranos para el Congreso recoge en primer lugar a Antidio Fagúndez, seguido por Raquel Pascual, alcaldesa de San Miguel de la Ribera, e Ismael Aguado. Respecto a la candidatura del Senado, los nombres elegidos son José Fernández, actual senador, junto a Sandra Veleda, concejala de Benavente y diputada provincial y Ángel Calleja.