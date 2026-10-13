Imagen de la presentación de la iniciativa de la Diputación de Zamora para llevar el pádel a los pueblos de la provincia. Fotografía: Diputación de Zamora.

La Diputación de Zamora ofrece clases de pádel en tres pueblos de la provincia: hay ya más de 100 inscritos

Juan del Canto Sevillano, diputado de Juventud y Deportes, ha presentado hoy, en la sala de prensa de la Diputación de Zamora el proyecto IM21 Pádel.

El objetivo pasa por acercar el pádel al entorno rural, ofreciendo clases de este deporte a niños, jóvenes y adultos para que saquen el máximo partido a las pistas que la institución provincial ha construido en varios puntos de la provincia.

En la presentación, el diputado responsable de Deportes ha estado acompañado por Ismael Medina Castro, responsable de IM21 Next Academy, y Borja Martínez Jimeno, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Moraleja del Vino.

Juan del Canto informó de que la iniciativa partió de una joven empresa, IM21, integrada por un grupo de jóvenes que ha decidido “emprender en nuestra provincia a través del deporte”.

Y que, dijo, propuso a la Diputación de Zamora impartir clases para “darle un poco de vida a todas esas pistas de pádel que estamos haciendo a lo largo de la provincia y que tantos ayuntamientos se animan a solicitar” para atender la creciente demanda vecinal. De esta forma, la institución provincial da respuesta a los ciudadanos ya que, según explicó.

Aunque las pistas están ahí para el servicio y disfrute de los ciudadanos, «no todo el mundo sabe jugar”, añadió.

Tal como explicó su concejal de Deportes, Borja Martínez Jimeno, en Moraleja del Vino la propuesta “cuajó” desde el primer momento porque es “una zona donde el deporte del pádel gusta, pero la dificultad de acercarse a la capital impide que más gente lo practique”.

Porque ésa es la idea de este proyecto, según explicó uno de sus impulsores, Ismael Castro: que todo el mundo pueda practicar el deporte cerca de su casa.

Moraleja, Coreses y Fresno de la Ribera son las primeras localidades en acoger esta actividad, que se desarrollará desde este mes de octubre y hasta junio, con 3 jornadas estacionales de invierno, primavera y verano.

«Nuestro objetivo es acercar el deporte a los pueblos, dar vida a esas pistas de pádel que tanto ilusionan en Zamora y, sobre todo, a la inversión que ha hecho la Diputación de Zamora para que en esos pueblos se practique el deporte», explicó.

De momento, son unas 100 las personas inscritas, entre niños, jóvenes y adultos, que recibirán clases de lunes a viernes por parte de 2 monitores. Los interesados en participar en esta actividad pueden informarse a través de su dirección de Instagram im21nextacademy, donde también aparece el teléfono de contacto.

Aunque de momento las clases se van a circunscribir a Moraleja, Coreses y Fresno de la Ribera, la idea en un futuro es llegar a más pueblos, a más personas, como concluyó el responsable de IM21 Pádel.