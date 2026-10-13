El Ayuntamiento de Zamora anuncia un ciclo de cine y una conferencia de Nieves Concostrina para el 25N

El Ayuntamiento de Zamora y la Asociación Libres e Iguales han presentado, en la mañana de este martes, 13 de octubre, las actividades en torno al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que va a tener lugar el 25 de noviembre.

Auxi Fernández, concejala de Igualdad, ha recordado que “la igualdad no puede limitarse a una fecha en el calendario, ni la lucha contra la violencia hacia las mujeres puede concentrarse únicamente en torno al 25 de noviembre”, sino que “el compromiso con la igualdad y contra la violencia machista tiene que mantenerse los 365 días del año”.

Durante la presentación, tanto la concejala como Lola Estévez, de la Asociación Libres e Iguales, han expresado su preocupación por los recientes datos del Centro Reina Sofía, los cuales evidencian una preocupante desafección de los hombres jóvenes. Respecto a ello, han recordado que los derechos humanos "no vienen de nacimiento", sino que se conquistan y, en el contexto actual, "se pueden perder muy fácilmente”.

Entre los actos programados para esta fecha, destaca la participación de la reconocida escritora y periodista Nieves Concostrina. Su ponencia, titulada "Tapadas y sobresalientas", se celebrará el 25 de noviembre a las 18:00 horas en el Teatro Principal. Lola Estévez ha destacado su mirada crítica, ácida y cercana como el vehículo ideal para acercar la historia de las mujeres a la ciudadanía y fomentar el pensamiento crítico.

Posteriormente, a la finalización de la charla, los asistentes podrán sumarse al acto conmemorativo habitual organizado por la coordinadora feminista en la Plaza Mayor.

Pero antes, los días 15 y 29 de octubre y 26 de noviembre tendrá lugar un ciclo de cine, un espacio de reflexión y de encuentro en el Multicines Zamora. Las películas que se proyectarán son: “La Voz Dormida”, 15 de octubre a las 20.00h. “Manas”, 29 de octubre a las 20.00h y “La Buena Hija”, 26 de noviembre a las 20.00h.