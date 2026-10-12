Zamora Decide no se presentará a las elecciones generales del 29 de noviembre para centrar su trabajo en las municipales

El Comité Ejecutivo de Zamora Decide ha adoptado la decisión de no concurrir a las elecciones generales que se celebrarán el próximo 29 de noviembre para centrar su trabajo en las municipales.

"La cercanía de las elecciones municipales de mayo de 2027 nos ha llevado a reservar nuestras fuerzas para las elecciones del año que viene", ha afirmado la formación en un comunicado.

Y ha recordado que en los comicios municipales "se juega el futuro de los ayuntamientos de nuestra provincia, frente a la concurrencia a unas elecciones generales en las que el sistema electoral, que atribuye un número escaso de representantes a nuestra provincia, reduce las posibilidades de obtener representación".

"No obstante, nos ponemos como meta que en esta campaña electoral se hable de los problemas de Zamora", ha añadido el partido.

Ello "pese a que los partidos nacionales están únicamente centrados en la polarización y en los problemas nacionales, olvidándose totalmente de que lo que los zamoranos vamos a votar son a diputados y senadores que son representantes de la provincia de Zamora".

Y ha añadido que "en primer lugar deben de someterse a los electores de nuestra tierra, y no al dictado de unos partidos políticos que vienen demostrando que los problemas de Zamora les interesan muy poco".

Debates en la agenda política

La formación ha anunciado que "durante las próximas semanas" llevará al debate político "los asuntos que venimos reclamando incesantemente durante años, para que se sitúen en la agenda política de la campaña electoral de los partidos nacionales que se presenten en nuestra provincia".

"De esta manera, les preguntaremos públicamente si van a acabar durante la próxima legislatura la autovía A-11 entre la Ronda Norte de Zamora y la frontera de Portugal, si van a finalizar las obras del campamento de Monte la Reina durante los dos próximos años tal y como se han comprometido o han exigido que se haga", ha apuntado.

También "si se va a recuperar la frecuencia de paradas del AVE en Otero de Sanabria y Zamora y a reintroducir el tren madrugador, si se va a dotar de conexión 5G de telefonía móvil a todo el territorio provincial eliminando las zonas de sombra en las que se encuentran muchos pueblos".

Y "si van a mejorar el estado de las autovías y carreteras nacionales, si van a paralizar la venta de la Dehesa de Las Chanas, si van a introducir un modelo que compense al territorio con las centrales hidroeléctricas, si van a acabar la nefasta gestión de la Confederación Hidrográfica del Duero o si se van a introducir medidas de fiscalidad diferenciada".

Por último, "si van a atender las reclamaciones de nuestro sector primario, si se va a dotar de una financiación justa para los ayuntamientos, o si se van a abordar otras medidas concretas que reviertan la situación de despoblación que tanto venimos acusando".

"Sabemos que quienes han sido diputados o senadores por Zamora en estos últimos tres años van a eludir estos debates, pero vamos a promover que quienes fueron elegidos como nuestros representantes en 2023 nos digan qué han hecho", ha señalado la formación.

El partido ha afirmado que buscará "que los que sean candidatos nos digan cuáles son sus compromisos concretos con Zamora, aclarando para cuándo establecen su promesa de llevarlos a cabo, para que no nos encontremos una vez más en una legislatura de olvido para Zamora".