Ecocultura se reafirma como referente de la producción ecológica y escaparate comercial del sector en Zamora

El diputado de Agricultura y Ganadería de la Diputación de Zamora, José Ángel Ruiz Rodríguez, ha realizado un balance positivo de la XXII edición de Ecocultura, una feria que, tras 22 ediciones, se ha consolidado como una cita de referencia para la producción ecológica y como un importante punto de encuentro entre productores, elaboradores y consumidores de España y Portugal.

"El balance de esta vigésima segunda edición de Ecocultura nos ofrece una nueva oportunidad para reafirmar que Zamora cree en su sector ecológico y en el enorme potencial de sus productores", ha afirmado.

Y ha señalado que "después de 22 ediciones, esta feria es mucho más que una exposición de productos: constituye un escaparate para nuestras empresas, un espacio para generar oportunidades comerciales y un punto de encuentro para todo el sector".

"Este año hemos contado con 100 expositores que representan a 160 empresas vinculadas a la producción ecológica, unas cifras que reflejan la capacidad de convocatoria de Ecocultura y su consolidación como una cita de referencia para productores, elaboradores y consumidores, tanto de España como de Portugal", ha asegurado.

Y ha querido destacar "la importancia de que los productores puedan mostrar directamente su trabajo, dar a conocer la calidad de sus productos y establecer relaciones con nuevos clientes".

"Detrás de cada producto ecológico hay agricultores, ganaderos y pequeñas empresas que generan actividad económica, empleo y oportunidades en nuestros pueblos. Apoyar este sector significa también contribuir al futuro del medio rural", ha añadido.

Ruiz Rodríguez ha apuntado que "el programa de esta edición vuelve a demostrar que Ecocultura sabe combinar su vertiente profesional con actividades abiertas a toda la ciudadanía".

"Las catas, las degustaciones, los talleres y las propuestas familiares permiten acercar los productos ecológicos al consumidor, fomentar hábitos responsables y transmitir a las nuevas generaciones el valor de una alimentación de calidad y de una producción respetuosa con el entorno", ha señalado.

Y ha afirmado que "Zamora cuenta con una base productiva cada vez más importante, con 386 operadores ecológicos, más de 31.000 hectáreas de superficie ecológica y 66 explotaciones ganaderas ecológicas".

"Ecocultura nos permite dar visibilidad a esta realidad y demostrar que la sostenibilidad es también una oportunidad económica para nuestra provincia", ha añadido.

"Desde la Diputación vamos a seguir trabajando para que nuestros productores tengan más visibilidad, más oportunidades de comercialización y mejores herramientas para desarrollar su actividad. Porque defender la producción ecológica es defender nuestro campo, nuestros pueblos y la capacidad de Zamora para generar riqueza a partir de sus propios recursos", ha apuntado.

Ruiz Rodríguez ha querido agradecer "el trabajo de los expositores, de los profesionales, de las entidades colaboradoras y de todas las personas que hacen posible esta feria".

"Ecocultura es un proyecto colectivo que, después de 22 ediciones, sigue demostrando que merece la pena apostar por el sector ecológico y por el futuro del medio rural zamorano", ha zanjado.

Balance comercial

En el apartado comercial, el balance de esta edición también es positivo, con unas ventas que han funcionado bien y se han situado en la línea de años anteriores. La fidelidad de los expositores y de sus clientes constituye una de las principales fortalezas de una feria plenamente consolidada tras 22 ediciones.

"En el ámbito comercial, la valoración de esta edición es positiva. Las ventas han funcionado bien, en la línea de años anteriores, lo que confirma la solidez de Ecocultura y la confianza que ha sabido generar a lo largo de su trayectoria", ha señalado.Y ha afirmado que "muchos de los productores llevan participando desde hace numerosas ediciones y han conseguido crear una clientela propia que espera esta cita cada año, conoce sus productos y acude expresamente para comprarlos".

"Esta fidelidad demuestra que Ecocultura no es solo un espacio para dar a conocer la producción ecológica, sino también una herramienta útil para mantener y consolidar relaciones comerciales", ha añadido.

"Por eso, el éxito de la feria no debe medirse únicamente por el número de visitantes, sino también por la continuidad de estas relaciones comerciales, la confianza generada durante todos estos años y la capacidad de los productores para mantener el contacto con sus clientes y ampliar sus oportunidades de venta", ha apuntado.

Y ha querido destacar la "magnífica" respuesta del público a las actividades programadas.

"Los talleres, las degustaciones de productos y las distintas propuestas divulgativas han contado con una gran participación, al igual que las actividades dirigidas al público infantil", ha asegurado.

Además, ha señalado que "esta respuesta demuestra que Ecocultura ha conseguido combinar su dimensión profesional y comercial con una vertiente educativa y familiar que permite acercar la producción ecológica a personas de todas las edades".

"Una de las novedades de esta edición ha sido la creación de dos espacios específicos para las catas, situados en las plazas centrales de la zona de expositores. Por un lado, se ha habilitado el espacio promovido por el Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León (CAECyL) y, por otro, el impulsado por la asociación zamorana de productores ecológicos Bioproeza", ha afirmado.

Ruiz Rodríguez ha destacado que "ambos espacios han permitido dar un mayor protagonismo a las catas, acercar los productos al consumidor y ofrecer a los visitantes la oportunidad de conocer mejor sus características, apreciar su calidad y descubrir el trabajo que hay detrás de cada uno de ellos".

"En definitiva, Ecocultura demuestra, una vez más, que es una feria con una trayectoria consolidada, un sector fiel y una respuesta muy positiva del público", ha afirmado.

"Seguimos trabajando para que continúe siendo un escaparate comercial para nuestros productores, un espacio de divulgación de la producción ecológica y una herramienta para fortalecer el sector agroalimentario y el medio rural de Zamora", ha zanjado.