La Diputación de Zamora adjudica por 92.000 euros una investigación del cultivo de boletus de jara en la provincia

La Diputación de Zamora ha adjudicado a la empresa DASOTEC SL el contrato de servicios de asistencia técnica para la investigación del cultivo de boletus de jara (Boletus edulis) en la provincia, por un importe de 92.000 euros, IVA incluido.

La contratación, licitada por la Junta de Gobierno el pasado mes de julio por un presupuesto base de 100.000 euros, cuenta con un plazo de ejecución de tres años, correspondientes a 2026, 2027 y 2028.

El proyecto permitirá desarrollar un programa experimental para investigar técnicas innovadoras de implantación de jara micorrizada con Boletus edulis, tanto en terrenos agrícolas como en jarales desbrozados y acondicionados con sistemas de riego.

El objetivo es estudiar la viabilidad de este cultivo como una nueva alternativa de diversificación económica para el medio rural zamorano.

La Diputación de Zamora prevé que, si el programa ofrece resultados satisfactorios, se replique para que pueda ser utilizado por particulares interesados en emprender en este sector, favoreciendo que la producción no dependa exclusivamente de las condiciones climatológicas.

Un programa experimental

El contrato contempla, en una primera fase, la elaboración de un diseño experimental en el que se evaluarán diferentes sistemas de plantación y siembra, el empleo de inóculos fúngicos y bacterianos, distintas dosis de riego y las características edafológicas de los terrenos.

Posteriormente, se instalará una parcela experimental dividida en microparcelas, en las que se desarrollarán los distintos ensayos para estudiar las condiciones más adecuadas para la implantación y el desarrollo del hongo.

Los trabajos incluirán la preparación de los terrenos, la instalación de sistemas de riego por goteo automatizados y controlables de forma remota, así como la incorporación de estaciones meteorológicas y sensores de humedad que permitirán monitorizar las condiciones ambientales y del suelo.

También se llevarán a cabo labores de recolección, aislamiento y multiplicación del micelio de Boletus edulis, junto con la producción de plantas en vivero, su inoculación y los correspondientes análisis de micorrización.

Seguimiento científico y evaluación de resultados

Durante los tres años de ejecución del contrato, se realizará un seguimiento de las parcelas para analizar la evolución de las plantas, el desarrollo de las micorrizas y la presencia de micelio en el suelo.

El proyecto contempla análisis de raíces y estudios metagenómicos para profundizar en el conocimiento de las condiciones que favorecen el establecimiento del hongo.

Al finalizar los trabajos, la empresa adjudicataria deberá presentar una memoria técnica con los resultados obtenidos, mapas, evaluación de la potencialidad del cultivo en la provincia, recomendaciones para su implantación y un análisis de costes.

La información recopilada permitirá valorar las posibilidades de aplicación de las técnicas investigadas y determinar en qué condiciones podrían trasladarse a otras parcelas y explotaciones.

Una oportunidad para diversificar la economía rural

La investigación del cultivo del boletus pretende abrir nuevas posibilidades de aprovechamiento de los terrenos agrícolas y forestales, así como estudiar alternativas productivas que contribuyan a generar actividad económica en los municipios de la provincia.

Además, el desarrollo de la actividad micológica puede ofrecer oportunidades complementarias vinculadas al micoturismo y al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

La Diputación de Zamora da continuidad a una iniciativa destinada a investigar nuevas técnicas de producción y comprobar su viabilidad en el territorio provincial, con la perspectiva de que los resultados puedan servir de referencia a futuros emprendedores del sector.