Ifeza acoge este fin de semana la XXII Feria Hispanolusa de Productos Ecológicos 'Ecocultura 2026'

El recinto ferial de Ifeza, en la capital zamorana, acoge desde hoy y hasta el próximo domingo, la XXII Feria Hispanolusa de Productos Ecológicos ‘Ecocultura 2026’, en la que participan 160 empresas procedentes de Castilla y León, Galicia, Andalucía, Madrid, Cataluña, la Comunidad Valenciana, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha y el País Vasco, además de Portugal con un centenar de expositores.

“Esta feria, que se ha convertido en una referencia para toda Zamora, para toda Castilla y León y, también, en el ámbito internacional, representa muy bien nuestra apuesta por un modelo de producción sostenible ligado a nuestro territorio y a nuestro mundo rural”, afirmó el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada.

“Ecocultura es mucho más que una feria de productos ecológicos. Es un punto de encuentro entre productores, empresas, consumidores y profesionales.

Inauguración de la Feria de Ecocultura 2026 en Zamora. JL. Leal. ICAL.

Un espacio para compartir experiencias, generar oportunidades y, sobre todo, para poner en valor el trabajo de quienes apuestan, día a día, por producir en su territorio, en nuestra tierra. Y esto tiene una importancia fundamental para una provincia como Zamora”, subrayó.

“Sostenibilidad y desarrollo”

Fernando Prada aseguró que la Administración autonómica pretende “seguir acompañando y apoyando” a quienes “emprenden, innovan y generan actividad” en el territorio. “Sostenibilidad y desarrollo económico no son caminos distintos, sino que tienen que ir de la mano, como también tenemos que ir de la mano administraciones públicas, productores, organizaciones profesionales, empresas y consumidores”, enumeró.

“Porque también nosotros, cuando elegimos un producto, cuando vemos de dónde proviene, nuestra decisión tiene enormes consecuencias en nuestro ámbito territorial”, puntualizó.

Fernando Prada hizo estas declaraciones en el recinto ferial de Ifeza, en la capital zamorana, durante la inauguración de la XXII Feria Hispano-Lusa de Productos Ecológicos ‘Ecocultura’, que reúne hasta el próximo domingo a 160 empresas de producción ecológica procedentes de casi toda España y de Portugal.

Ambiente en la feria de Ecocultura en Ifeza. JL. Leal. ICAL.

El acto contó también con la presencia del presidente de la Diputación Provincial de Zamora, Javier Faúndez; el director general de Energía y Minas, Alberto Castro; el presidente del Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León, Antonio Jesús Rodríguez, y el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García, entre otros representantes de instituciones y entidades públicas y privadas.

“Apuesta por el territorio”

El presidente de la Institución provincial aseguró durante su intervención que “apostar por la producción ecológica es apostar por el territorio” y que Ecocultura “no es una feria más”, después de 22 ediciones.

“Podemos decir que se ha convertido en la gran cita de la producción ecológica de España y en un referente en la Península Ibérica. No ocurre por casualidad, sino por la apuesta mantenida en el tiempo por parte de la Diputación. Empezó hace 22 años, cuando este sector era anecdótico, minoritario y algo raro. Hoy es una realidad productiva y económica cada vez más importante”, afirmó.

Ambiente en la feria de Ecocultura en Ifeza. JL. Leal. ICAL.

En este contexto, recordó que, cuando nació Ecocultura, en 2004, hablar de producción ecológica “parecía hablar de futuro y el tiempo nos ha dado la razón”, ya que la producción ecológica “forma parte del presente y de las nuevas oportunidades” en el mundo rural.

“Zamora cuenta con 336 operadores de agricultura ecológica cuando, en 2001, solo había 13. Hoy tenemos más de 31.000 hectáreas certificadas en superficie de producción ecológica, con un incremento anual sostenido y 66 explotaciones que producen en ecológico. Son cifras que hablan de crecimiento y de una realidad palpable”, insistió.

Consejo de Agricultura Ecológica

Durante su discurso de inauguración de Ecocultura, el presidente de la Diputación rindió homenaje también al Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León, que cumplen hoy 30 años. “Han puesto en valor la producción ecológica de la Comunidad autónoma y han contribuido a dar seguridad con tranquilidad, procedimiento, conocimiento y sabiduría”, recalcó.

Asimismo, Javier Faúndez hizo hincapié en que Ecocultura es “un homenaje y una forma de reivindicar nuestro magnífico mundo rural” y apostilló: “Hablamos de alimentos, de calidad y de sostenibilidad pero, sobre todo, de personas que mantienen vivo un conocimiento transmitido de generación en generación y de personas que incorporan innovación para generar nuevas oportunidades”.

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez inaugura la Feria de Ecocultura 2026 en Zamora. JL. Leal. ICAL.

Por último, valoró Ecocultura como “herramienta” para “poner en contacto” a productores con consumidores. “También, para manifestar que esta provincia aporta a los lineales productos de enorme calidad que conquistan los mercados nacionales e internacionales”, destacó.

Programa

Ecocultura 2026 cuenta con un amplio programa que incluye conferencias, mesas redondas, talleres, degustaciones, exhibiciones de cocina, música en directo y actividades infantiles y familiares. Entre las actividades, figura el programa de Huertos Escolares Ecológicos de la Diputación de Zamora, que se desarrolla desde 2003, y la participación de 250 escolares de una docena de colegios de la provincia.

Además, habrá catas de especias, productos de cerdo ecológico, vermús, aceitunas, aceites, miel, cítricos, cavas, infusiones, vinos y chocolate. El pan volverá a tener un papel destacado, de la mano de la Asociación Harina Tradicional Zamorana, que contará con la presencia del maestro panadero Josep Pascual Forner, ganador de la Copa Europea Louis Lessaffre.

Durante los tres días habrá varias elaboraciones y mañana, sábado, ‘Harinas con historia’, con obrador en vivo y degustación. Asimismo, habrá una paella popular ecológica el próximo domingo, que permitirá degustar una paella valenciana para 700 personas, gracias a la colaboración del Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana y de la Consellería de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana.

Como novedad, las dos plazas interiores de la zona de expositores contarán con espacios específicos para la degustación de productos y elaboraciones de los productores presentes en la feria, con la participación de CaeCyL y Bioproeza.