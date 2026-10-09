Guarido exige "juego limpio" a la Junta por las 250 viviendas de Valderaduey: "Ponemos el suelo gratis y un millón de euros"

Cruce de reproches e indignación en el Ayuntamiento de Zamora a cuenta de la vivienda pública. El alcalde de la capital, Francisco Guarido, ha comparecido ante los medios para exigir la máxima lealtad institucional y "juego limpio" a la Junta de Castilla y León respecto a la promoción de 250 viviendas de alquiler social proyectadas en el sector de Valderaduey, entre la avenida Cardenal Cisneros y La Alberca.

Visiblemente sorprendido por las recientes acusaciones del delegado territorial de la Junta sobre supuestas trabas municipales, Guarido ha mostrado diversa documentación y correos electrónicos intercambiados desde 2024 para demostrar que el Consistorio lleva más de dos años colaborando estrechamente con la empresa pública Somacyl.

El regidor ha recordado la propuesta sobre la mesa: el Ayuntamiento cede las parcelas a coste cero e invierte además cerca de un millón de euros de las arcas municipales para dejar el terreno totalmente urbanizado —incluyendo el soterramiento de una línea de alta tensión y el remate de aceras—.

"El Ayuntamiento ha cumplido con creces. Ponemos el suelo gratis y pagamos las obras para dejárselo listo. Lo único que necesitamos es que Somacyl solicite formalmente los terrenos por escrito para poder aprobar la cesión en el Pleno", ha aseverado Guarido.

El primer edil ha desglosado la cronología de las negociaciones, recordando que ya en 2022 se cedió suelo con éxito en Vista Alegre bajo el mismo procedimiento, que el exconsejero Suárez-Quiñones se comprometió públicamente en 2024 a construir estas 250 viviendas y que en febrero de 2025 se remitió el proyecto técnico a la Dirección General de Vivienda.

Guarido ha remarcado que la actual consejera y diversos técnicos de la Junta han visitado las parcelas y que el proyecto está pensado para entrar en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, por lo que pide evitar debates burocráticos artificiales cuando la ciudad necesita urgentemente fijar población y dar respuesta a proyectos como la reapertura de Monte la Reina.