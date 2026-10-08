Un total de 40 empresas ofrecerán 135 puestos de trabajo en la novena edición de la feria Zamora Emplea

Un total de 40 empresas informarán, a través de sus estands, sobre 135 puestos de trabajo en la IX Feria de Empleo y Emprendimiento ‘Zamora Emplea’, que se celebrará en el Teatro Ramos Carrión, en la capital zamorana, el jueves, 15 de octubre, de 9.00 a 14.00 horas.

La Feria se desplegará por el Auditorio principal y por las salas polivalentes, en este último caso, con acceso por la calle Alfonso XII, ya que no se podrá acceder por el interior del Teatro debido a que ese espacio está temporalmente ocupado por la exposición antológica del artista zamorano Antonio Pedrero.

“La Feria ya se ha convertido en un referente y es esperada por nuestros jóvenes y emprendedores. En esta edición, contamos con la financiación de la Junta de Castilla y León, a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León”, destacó el presidente de la Cámara, Enrique Oliveira.

“Demostramos, una vez más, que el modelo de colaboración público-privada defendido insistentemente por la Cámara continúa dando sus frutos en esta ocasión en la organización de una feria para ayudar prioritariamente a nuestros jóvenes y desempleados y a quienes quieren mejorar su empleabilidad y conocer los perfiles profesionales demandados por nuestras empresas”, añadió.

Enrique Oliveira hizo estas declaraciones en el Salón de Actos de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zamora, durante la presentación de la IX Feria de Empleo y Emprendimiento ‘Zamora Emplea’.

Agentes dinamizadores

“La finalidad de esta iniciativa es reunir en un único espacio durante un día a los principales agentes dinamizadores del mercado de trabajo, las empresas que demandan talento y buscan colaboradores para sus organizaciones y los trabajadores que quieran ofrecer sus capacidades y habilidades o bien mejorar su empleabilidad”, expuso Oliveira.

“Zamora tenía registrados, en septiembre de este año, 7.927 demandantes de empleo, 1.146 de ellos, menores de 30 años, o sea, el 14,4 por ciento del total del paro registrado. Con esta feria y con las distintas intervenciones y ponencias que tendremos, trataremos de ayudar a cada uno de ellos a mejorar su acceso al mercado laboral. Es fundamental para nuestras empresas atraer y gestionar el talento para que los éxitos de las personas”, afirmó.

El acto contó también con la presencia del gerente del ECyL de Zamora, Enfrén Fernández; el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada, y el coordinador de proyectos de la Cámara de Comercio de Zamora y, también, coordinador de la Feria, Carlos Prieto.

“Es la feria de este tipo más antigua de Castilla y León. En 2015, empezaba a contar este tipo de actividad, una feria modesta, en aquel momento, que contó desde el principio con el apoyo de la Junta. También empezaron en Valladolid y Palencia pero fue en mayo la primera de este perfil, que se celebró en Zamora”, destacó el delegado territorial de la Junta, Fernando Prada.

“Es importante seguir agradeciendo a la Cámara ese compromiso con el empleo y con la provincia de Zamora y siempre va a contar con el esfuerzo de la Junta de Castilla y León. Los objetivos de esta feria son sencillos y lógicos: que la población activa de la provincia de Zamora se siga manteniendo y siga creciendo en la medida de lo posible y que esos trabajadores que se incorporan al mercado laboral tengan las mejores condiciones laborales posibles”, agregó.

Formación Profesional

En este contexto, Fernando Prada recordó que, ya en 2015, se reclamaba a la Administración autonómica “compromiso” en el ámbito educativo para que todos los alumnos de Formación Profesional de Zamora estuvieran presentes en la Feria. “Así fue desde el primer momento. La FP es un referente en cuanto a la empleabilidad en nuestra provincia. En Castilla y León, la cursan más de 51.000 alumnos”, subrayó.

Conferencia inaugural

La conferencia inaugural de la IX Feria de Empleo y Emprendimiento ‘Zamora Emplea’ correrá a cargo del zamorano Francisco Cacho, meteorólogo de La Sexta, quien hablará sobre “la reinvención y los giros vocacionales, cómo pasar de jugar al fútbol y estudiar Física a encontrar un hueco en los medios nacionales, demostrando que la carrera profesional rara vez es una línea recta”, según señaló el presidente de la Cámara.

Además, la arquitecta y divulgadora especializada en patrimonio y cultura zamorana Beatriz Barrio, preguntará ‘¿Y si el trabajo que buscas todavía no existe?’.

Acto seguido, habrá una mesa redonda titulada ‘¿Qué buscan hoy las empresas? Nuevos perfiles y nuevas oportunidades’, en la que participarán profesionales de firmas como Molendum Ingredients, Contratas y Obras San Gregorio, Grupo Tecopy, Marae y Freigel Food Solutions.

Por su parte, el director ejecutivo de Meinly Labs, Diego Martín, especialista en I+D+i en Biología aplicada, hablará sobre ‘Innovar desde nuestra tierra: el potencial tecnológico del medio rural’ y se celebrará la mesa redonda ‘Del talento a la oportunidad: cómo se consigue y se construye una oportunidad laboral’, con la participación de representantes de Eulen Flexiplán ETT, la Fundación Intras, Adecco Staffing, Esla Centros de Formación y Turma Ocio.

Además, habrá dos sorteos entre los asistentes de gafas Ray-Ban Meta (Gen 3) Wayfarer, cuyas bases pueden consultarse en la página web de la Feria.

De forma paralela a la Feria, se ofrece una foto profesional para el CV con Inteligencia Artificial, en la Sala Azemur; sesiones de orientación, en la Sala Cafetería; puestos de la Cámara e instituciones, en el Vestíbulo del Auditorio Principal; ECyL, a tu lado – Descubre los servicios y ayudas del ECyL a disposición de empresas y emprendedores, en la Sala Cafetería; Estand empresas, en las salas Ocellum Durii, Azemur y Semure, y un simulador de conducción.

También estarán presentes el Ejército de Tierra, el Ejército del Aire, la Armada Española, la Guardia Civil y la Policía Nacional.