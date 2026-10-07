Solicitan asistencia urgente para un motorista herido grave tras un accidente en Zamora
El suceso se ha producido a las 19:09 horas de esta tarde de miércoles, 7 de octubre.
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Un motorista, de unos 20 años, ha resultado herido grave tras un accidente de moto en la calle José Regajo de Zamora, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.
El Centro de Emergencias de Castilla y León recibía, a eso de las 19:09 horas, la llamada de la Policía Local de Zamora que solicitaba asistencia sanitaria urgente para un varón, de unos 20 años, herido grave en un accidente de moto.
La sala de operaciones del 112 daba aviso del accidente a Cuerpo Nacional de Policía y Emergencias Sanitarias- Sacyl, que enviaba una UVI móvil.
El personal sanitario ha atendido y trasladado al herido en UVI móvil al Complejo Asistencial de Zamora.