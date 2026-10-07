El premio de comprar en el comercio local de Zamora: sorteos de hasta 6.000 euros, conciertos gratis y 270 negocios

Comprar en el pequeño comercio de Zamora vuelve a tener premio. El Ayuntamiento y la Asociación Zamorana de Empresarios del Comercio (Azeco) han presentado este miércoles la tercera edición del 'Día del Comercio Local', una iniciativa enfocada al cuidado del negocio de proximidad, con la idea de premiar la fidelidad de los vecinos y sembrar en las nuevas generaciones la costumbre de hacer barrio a través del consumo responsable.

La campaña arranca este jueves, 8 de octubre, donde más de 270 establecimientos adheridos comenzarán a repartir boletos entre sus clientes por cada compra realizada.

Mientras que el sábado 17 de octubre, la Plaza Mayor se convertirá en el epicentro festivo de la jornada.

A partir de las 19:30 horas, los participantes deberán acudir con sus papeletas al corazón de la ciudad para optar en directo a una bolsa de 6.000 euros en vales de compra, repartidos en un gran cheque principal de 2.500 euros, uno de 1.000 euros, otro de 600 euros, dos de 400 euros, tres de 300 euros y cinco de 100 euros, todos ellos canjeables en las tiendas participantes.

La fiesta estará garantizada desde las 20:00 horas con la actuación del grupo 'Sin noticias de Holanda', que ofrecerá un concierto tributo a Melendi.

Hacia el ecuador del espectáculo, sobre las 20:45 horas, la ruleta de la suerte comenzará a girar ante la mirada del público para extraer las papeletas ganadoras de los clientes que se encuentren presentes en la plaza.

Cartel del Día del Comercio Local en Zamora 2026. Ayto. Zamora.

El teniente de alcalde y concejal de Fiestas y Promoción Económica, David Gago, y el presidente de Azeco, Ruperto Prieto, han animado a toda la ciudadanía a volcarse con una iniciativa que reivindica el valor humano, el trato personal y la vida que aportan los comerciantes frente al frío formato de las plataformas de internet.

Ambos dirigentes celebraron el buen pulso del sector tras un verano estable en ventas y destacaron la paulatina reapertura de locales en tiempo récord en distintas arterias de la ciudad, muestra de la paulatina reactivación del tejido comercial zamorano.