Un motorista herido grave y hospitalizado tras chocar contra un corzo en un pueblo de la provincia de Zamora

Un nuevo suceso con un animal silvestre en las carreteras zamoranas ha vuelto a poner sobre la mesa el peligro constante que supone la irrupción de este tipo de fauna en la calzada.

En la mañana de este miércoles, minutos antes de las once, la tranquilidad de la carretera provincial ZA-100 se ha visto truncada a la altura del kilómetro 10, en el término municipal de Burganes de Valverde, cuando un corzo saltó de forma imprevista al paso de una motocicleta.

El choque fue inevitable. El repentino impacto contra el animal derribó al motorista, que cayó sobre el asfalto.

La violencia del golpe destrozó el vehículo y dejó al conductor tendido en la vía con heridas de consideración, obligando a activar de inmediato un amplio dispositivo de socorro en la comarca de Benavente y Los Valles.

Hasta el lugar del accidente acudieron rápidamente varias patrullas del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Zamora.

Los agentes se volcaron en auxiliar en un primer momento al herido y en acordonar la zona para proteger la intervención del equipo sanitario de Sacyl, garantizando un entorno seguro en medio del goteo de vehículos que transitaban por la vía.

Ante la gravedad de las lesiones que presentaba el motorista, los sanitarios no dudaron en solicitar la llegada del helicóptero medicalizado para agilizar al máximo su traslado.

El helicóptero aterrizó en las inmediaciones del siniestro para llevar volando al herido hasta el Complejo Asistencial de León, donde permanece ingresado.

Mientras tanto, especialistas en atestados de la Guardia Civil trabajan sobre el terreno para esclarecer los pormenores de un accidente que vuelve a encender las alarmas sobre el paso de animales en los viales de la comarca.